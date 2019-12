Smer-SD má 19 a OĽaNO 11, vyžrebovali čísla strán v parlamentných voľbách 2020

Smer-SD ide do volieb s číslom 19, koalícia Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu) s číslom 12. Vyplýva to z informácií, ktoré agentúre SITA poskytlo ministerstvo vnútra. Vo februárových parlamentných voľbách bude kandidovať 25 politických strán, hnutí a koalícií.

Slovenskej národnej strane (SNS) komisia vylosovala číslo 9 a Mostu-Híd číslo 18. Sloboda a Solidarita (Sas) pôjde do parlamentných volieb s číslom 3, Matovičovo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) číslo 11.

Číslo sa môže ešte zmeniť

Aj po registrácii sa číslo kandidátok a ich podoba môže ešte meniť. Zákon umožňuje stiahnuť kandidátku, vzdať sa kandidatúry alebo odvolať kandidáta až do 48 hodín pred začiatkom volieb, teda do 27. februára 2020 do 7:00.

Podané kandidačné listiny sa však už nemôžu dopĺňať o ďalších kandidátov a ani sa nedá meniť ich poradie. Záujemcovia nájdu zoznam podaných kandidačných listín a ďalšie informácie na webstránke ministerstva vnútra, v časti o voľbách do NR SR venovanej kandidujúcim stranám.

Politické strany, hnutia alebo koalície strán, ktoré sa chcú uchádzať o hlasy voličov, museli kandidátky pre februárové parlamentné voľby doručiť zapisovateľovi Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán najneskôr do polnoci 1. decembra.

Hlasovanie zo zahraničia

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00. Politická kampaň sa oficiálne začala 5. novembra, dňom, v ktorom vyhlásenie volieb zverejnili v Zbierke zákonov SR. Kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb. Voliť môžu slovenskí občania, ktorí v deň volieb dovŕšia 18 rokov.

Hlasovať v parlamentných voľbách sa dá aj mimo miesta trvalého bydliska, a to na hlasovací preukaz. Občania SR, ktorí budú v zahraničí, alebo tam majú trvalý pobyt, môžu voliť poštou. Obe skupiny voličov o to musia požiadať písomne alebo elektronicky.

Žiadosť o voľbu poštou musia voliči s trvalým pobytom v zahraničí doručiť ministerstvu vnútra najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb. Voliči, ktorí majú trvalý pobyt v SR a v deň volieb nebudú na Slovensku, musia o voľbu poštou požiadať obec, kde majú trvalý pobyt.