Smer-SD má v ďalšom prieskume náskok šesť percent, SNS aj Dobrá voľba si polepšili

Pred začiatkom moratória na prieskumy ešte jeden vydala aj agentúra Communications and Campaigns, ktorá ho vypracovala pre Denník S.

Uskutočnil sa medzi 10. až 13. februárom na vzorke 1025 respondentov a potvrdil, súboj o druhú priečku medzi hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Kotlebovou ĽSNS, existenciu veľkého počtu strán v rizikovej zóne, maďarské subjekty mimo parlamentných lavíc či kontinuálny rast nenápadnej Dobrej voľby.

Ako ukázali všetky posledné zverejnené prieskumy, voľby by vyhral Smer-SD so ziskom 17,95 percenta. Na druhom mieste sa umiestnili kotlebovci, ktorým dôveruje 11,9 percenta opýtaných a prvú trojku uzatvára OĽaNO so ziskom 11,12 percenta.

Nasledujú strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí (9,27 %) a koalícia Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia so ziskom 8,10 percenta. Do parlamentu by sa ešte dostali aj Boris Kollár a jeho Sme rodina (6,83 %) a tiež Slovenská národná strana (SNS), ktorá zaznamenala 5,95 percenta. Poslednými dvoma stranami, ktoré by prekročili päťpercentnú hranicu, sú Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej vyjadrilo sympatie 5,56 percent ľudí, aj KDH Alojza Hlinu, ktorú by volilo 5,07 percenta občanov.

Brány parlamentu atakuje aj Dobrá voľba (4,88 %). Pod hranicou zvoliteľnosti sú aj Bugárov Most-Híd (4 %), ďalšia maďarská strana Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť (3,61 %), Harabinova Vlasť (1,95 %).