Smer-SD nekomentuje zistenia Transparency International Slovensko, dôvodom je Beblavého manželka

Strana Smer-SD odmietla reagovať na zistenia Transparency International Slovensko (TIS), ktoré hovoria o minutých miliónoch na predvolebnú kampaň. Podľa stanoviska strany, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca Ján Mažgút, ide o hru mimovládnej organizácie.

Na bankovom účte chýbajú informácie

Mimovládka v utorok upozornila, že Smer minul na kampaň 2,5 milióna eur z celkového povoleného limitu troch miliónov. TIS navyše naznačila, že vládna strana bude zrejme viesť kampaň netransparentne, pretože nie sú na bankovom účte dostatočné informácie. Smer tieto tvrdenia považuje za účelové.

„Odmietame reagovať na mimovládnu organizáciu, v ktorej správnej rade je Emília Sičáková-Beblavá, manželka pána Miroslava Beblavého, ktorý sa doteraz jasne nevyjadril k financovaniu strany Sieť a nevadilo mu ani financovanie SDKÚ cez fiktívnych darcov, za ktoré kandidoval. Po skúsenostiach, ako TIS ovplyvňovala prezidentské voľby, keď obťažovala darcov protikandidátov pani Zuzany Čaputovej, odmietame hru, že TIS bude akože všetkých ‚nezávisle‘ kontrolovať, okrem manžela pani Emílie Sičákovej-Beblavej a jej kamarátov,“ uviedol Mažgút.

Mediálna agentúra hovorcu

Mimovládka pri svojich prepočtoch vychádzala predovšetkým z verejne dostupných zdrojov. Uviedla, že sumu 2,5 milióna eur doteraz neminuli všetky ostatné politické strany a hnutia spolu. TIS navyše pripomína, že kľúčovú úlohu v predvolebnej kampani Smeru zohráva agentúra hovorcu Mažgúta.

„Takmer celú doterajšiu kampaň presmerovala strana do mediálnej agentúry JM Communication svojho hovorcu Jána Mažgúta a do dvornej Agentúry Smer, ktorej konateľom je ex-minister vnútra Róbert Kaliňák. Naopak väčšina ostatných strán odkrýva, komu platí za bilboardy, tlačoviny, či koľko dáva do sociálnych sietí,“ uviedla mimovládna organizácia.

Dodala, že v pondelok poslala strana na svoj transparentný účet z vlastného účtu 1,5 milióna eur, ktoré doplnili milión investovaný ešte z októbra. „Smer sa tak priblížil k trojmiliónovému maximu, ktoré platí pre stranícke kampane,“ napísala TIS v utorok na sociálnej sieti.