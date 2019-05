Smer-SD netvoria papaláši vo funkciách, Pellegrini víta návrh na diskusiu o budúcnosti strany

aktualizované 29. mája, 10:25

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Stranu Smer-SD tvoria najmä jej členovia a nie papaláši vo funkciách. Uviedol to pred stredajším rokovaním Bezpečnostnej rady premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini.

Premiér reagoval na medializované informácie o tom, že stranícke štruktúry strany z východného Slovenska poslali predsedníctvu výzvu, v ktorej žiadajú odchod Roberta Fica a Roberta Kaliňáka aj zo straníckych funkcií.

Pellegrini víta, že štruktúry strany chcú diskutovať o budúcnosti strany, privítal by však, aby sa diskutovalo na straníckej úrovni a nie v médiách.

Otázky smeruje na Fica

Pellegrini novinárov odkázal s otázkami na predsedu strany Roberta Fica. „Ja by som poprosil, aby ste hlavné a zásadné otázky smerovali na predsedu strany, ktorý ju riadi, ako mieni s touto výzvou naložiť a ako bude ďalej vo vedení strany postupovať,“ povedal premiér.

Na margo svojich vlastných ambícií o predsednícku stoličku v strane odpovedal Pellegrini tak, že sa sústredí na iné záležitosti.

„Ja sa skôr zaujímam o obsah politiky, teda či sa Smer-SD vráti na pozície, na ktoré patrí a nenechá sa zaťahovať do extrému s cieľom získať nejaký typ voliča. Opakujem a chápem, že je potrebné diskutovať. To, že sa to deje mediálne, vnímam ako tlak členskej základne, keďže má pocit, že diskusia sa nezačala tak, ako sa začať mala,“ dodal.

Diskusia sa nezačala správne

„Bez členov nemôže žiadna strana fungovať. Preto je úplne normálne, že v takej strane, akou je Smer-SD a s takým obrovským počtom ľudí, majú členovia právo vyjadriť svoj názor. Tú aktivitu kolegov z východu možno vnímam tak, že tá diskusia smerom dovnútra sa zatiaľ nezačala a aj preto pristúpili k takejto verejnej výzve,“ povedal premiér. Predseda vlády SR na záver pripomenul, že nevie, či ide iba o výzvu štruktúr z východného Slovenska alebo sa k nej pridalo viac regiónov.

Podľa ministerky vnútra a členky predsedníctva strany Denisy Sakovej sa situácia musí najprv vyriešiť na predsedníctve. Nemá však informácie, kedy by sa tento orgán mohol stretnúť.

Nominant Smeru, dlhoročný minister zahraničia minister Miroslav Lajčák, sa o liste dozvedel z médií. Prisľúbil, že sa na situáciu bude pýtať ministrov za Smer, ale bližšie sa k tomu vyjadriť nevedel.