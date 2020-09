Smer-SD plánuje navrhnúť ďalšiu mimoriadnu schôdzu, opatrenia vlády výrazne poškodia ekonomiku

Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) podá ďalší návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Na tlačovej konferencii to povedal predseda strany Robert Fico.

Na mimoriadnej schôdzi chcú formou uznesenia Národnej rady SR (NR SR) zaviazať konkrétnych členov vlády, aby do siedmich dní vystúpili v pléne a odpovedali na otázku, aké kroky plánujú podniknúť vo svojich rezortoch, aby „eliminovali katastrofálne dopady rozhodnutí vlády„.

Podľa Fica sa budú zaujímať predovšetkým o spôsoby, ako na Slovensku udržať mieru zamestnanosti, vzdelávania a sociálnej súdržnosti.

„Doteraz prijaté opatrenia vlády výrazne poškodia slovenskú ekonomiku a bude to mať pre Slovensko horšie dopady ako počas prvej vlny pandémie koronavírusu. Bude to mať výrazný vplyv na ekonomickú, hospodársku a sociálnu situáciu na Slovensku,“ uviedol šéf Smeru-SD. V strane preto podľa jeho slov očakávajú, že jednotliví ministri prídu do parlamentu predstaviť svoje plány, ktoré budú môcť opoziční poslanci pripomienkovať.