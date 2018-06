Smer-SD predstavil balíček za 200 miliónov, chce pridať dôchodcom aj obedy zadarmo pre školákov

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Deti, ktoré sú v poslednom ročníku materských škôl a na prvom a druhom stupni základných škôl, by mali mať od začiatku budúceho roka obedy zadarmo. Na utorkovej tlačovej besede to po rokovaní predsedníctva Smeru-SD o sociálnych opatreniach uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico.

Rodiny ušetria aj 500 eur ročne

Štát bude toto opatrenie podľa Fica stáť okolo 106 miliónov eur ročne. Ako uviedol, poplatok za obed pre jedno dieťa dosahuje zhruba 1,2 eura na deň, čo pri dvoch školopovinných deťoch môže rodine ušetriť ročne 500 eur. Upozornil na to, že na obedy chodia približne len dve tretiny žiakov.

„Odpadne sociálne stravovanie, ktoré nás dnes stojí 10 miliónov eur ročne,“ povedal Fico. Ako uviedol minister financií Peter Kažimír, pri preplácaní obedov v materských a základných školách uvažoval Smer o deťoch, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku.

Strana Smer-SD tiež navrhuje zdvojnásobiť sumu vianočného príspevku pre poberateľov nižších dôchodkov, čo bude podľa Fica cesta k postupnému pretransformovaniu vianočného príspevku na trinásty dôchodok. V súčasnosti podľa Fica vianočný príspevok dosahuje od 27 eur do 85 eur, po novom by bol maximálny vianočný príspevok v sume 170 eur.

Pomoc kúpeľníctvu

„Je to dobrý základ pre naše úvahy o trinástom dôchodku do budúcnosti,“ tvrdí. Dvojnásobná výška vianočného príspevku by sa mala zaviesť až od decembra 2019, v decembri tohto roka by sa tak vianočné príspevky vyplácali v doterajších sumách. Keďže v súčasnosti štát dáva na vyplácanie vianočných príspevkov okolo 75 mil. eur, na zdvojnásobenie sumy vianočných príspevkov má dať štát ďalších 75 mil. eur.

Tretím opatrením, ktoré navrhuje Smer-SD, je výrazné zvýšenie počtu pacientov, ktorí potrebujú kúpeľnú liečbu. „To sú takzvaní áčkari, teda hovoríme o kúpeľnej liečbe pacientov, kde je minimálny doplatok,“ objasnil Fico. Na toto opatrenie by malo podľa Fica smerovať takmer 10 mil. eur. Počet ľudí, ktorí potrebujú kúpeľnú liečbu, by sa mal počas jedného roka zdvojnásobiť.

Tento krok podľa Fica pomôže aj samotným kúpeľom na Slovensku. „Často kúpele musia robiť rôzne komerčné produkty, rôzne wellness programy, aby dokázali existovať,“ upozornil. Sociálne opatrenia majú podľa Fica zvýšiť životnú úroveň ľudí na Slovensku, a to pri „zachovaní stability verejných financií a všetkých fiškálnych cieľov, ktoré máme“.