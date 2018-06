Smer-SD prichádza s novelou zákona o vyplácaní odstupného pre starostov

BRATISLAVA 10. júna (WebNoviny.sk) – Smer-SD navrhuje, aby odstupné pre starostov bolo odstupňované. Ak starosta alebo primátor vykonával funkciu minimálne tri po sebe nasledujúce volebné obdobia, mal by dostať odstupné vo výške jeho päťmesačného platu.

Navrhujú to poslanci NR SR za stranu Smer-SD, ktorí do parlamentu predložili novelu zákona o platových pomeroch starostov a primátorov. Ak by starosta alebo primátor bol vo funkcii dve volebné obdobia, dostal by podľa návrhu štyri odstupné platy. Ak bol vo funkcii jedno volebné obdobie, patrili by mu ako odstupné tri platy.

Ak by bol starostom alebo primátorom menej ako jedno volebné obdobie, ale dlhšie ako šesť mesiacov, dostal by dvojnásobok priemerného platu. Doteraz starostovia a primátori mali nárok na odchodné rovnaký bez ohľadu na dĺžku vykonávania funkcie.

Podľa predkladateľov niektorí starostovia vykonávajú mandát nepretržite niekoľko volebných období po sebe a mnohí z nich po ukončení mandátu odchádzajú priamo do dôchodku, na druhej strane niektorí starostovia vykonávajú mandát iba niekoľko mesiacov.

„Súčasný stav zaručuje všetkým starostom, ktorí vykonávajú mandát viac ako šesť mesiacov rovnakú výšku odstupného vo výške trojnásobku ich priemerného platu. Návrh predpokladá odstupňovanie nároku na výšku odstupného v závislosti od dĺžky výkonu funkcie starostu, obdobne ako je to v prípade zamestnancov v pracovnom pomere, ktorí majú po skončení pracovného pomeru nárok na odstupné v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa,“ argumentujú poslanci Smeru v predkladacej správe.