Smer-SD rozhodol o nových ministroch v Pellegriniho vláde, nástupcom Kaliňáka bude Ráž

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) – Novým ministrom vnútra za stranu má byť Jozef Ráž mladší, ktorý doteraz pôsobil na ministerstve zdravotníctva. „Je to človek z Drukyho tímu. Je to skúsený manažér,“ povedal Fico.

Podpredseda Smeru Peter Pellegrini, ktorý by mal byť novým premiérom doplnil, že hľadali krízového manažéra a presviedčal ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby on zobral rezort vnútra. Ten to však odmietol a odporučil Ráža. Pellegrini očakáva, že Ráž prinesie do rezortu pokoj a nikto ho nebude obviňovať zo straníckosti.

Richter zostáva ministrom práce

Novou ministerkou kultúry má byť krajská predsedníčka Smeru v Banskej Bystrici Ľubica Laššáková, ktorá je vo funkcii len niekoľko mesiacov. Fico konštatoval, že robila v Slovenskom rozhlase a v slovenských médiách.

„Poznám ju ako slušnú pracovitú dámu, ktorá sa venuje kultúre a médiám,“ uviedol Pellegrini. Novým podpredsedom vlády pre informatizáciu má byť košický primátor a poslanec NR SR Richard Raši. Podpredsedom vlády sa stane aj minister financií Peter Kažimír.

O nomináciách rozhodlo v pondelok predsedníctvo Smeru. Ostatní nominanti Smeru zostávajú na svojich miestach. Teda Peter Žiga ako minister hospodárstva, Ján Richter ako minister práce, Miroslav Lajčák ako šéf rezortu zahraničných vecí a Kažimír ako minister financií.

Pellegrini odovzdá zoznam kandidátov Kiskovi

Fico oznámil, že na základe stanov demokratickej strany, ako je Smer, predsedníctvo rozhoduje o tom, koho nominuje na ministerské funkcie na základe návrhu predsedu strany. „Rozhodnutie prešlo stopercentne. Cítim obrovskú politickú podporu pre to, čo chceme urobiť,“ konštatoval. Pellegrini podľa Fica môže ísť s personálnymi návrhmi za prezidentom SR.

„Môže dnes predložiť kompletný zoznam ľudí, ktorí budú reprezentovať novú vládu. Neželáme si bláznov a polobláznov v politike,“ vyhlásil Fico. Zároveň oznámil, že predsedníctvo podporuje Pellegriniho ako nového predsedu vlády.

Pellegrini potvrdil, že ešte v pondelok odovzdá prezidentovi menný zoznam kandidátov na ministrov. Poďakoval Ficovi i kolegom z vedenia. „Išlo nám v prvom rade o upokojenie situácie. Hľadali sme nominácie, ktoré nebudú vzbudzovať kontroverziu,“ uviedol Pellegrini, podľa ktorého každý z týchto ľudí má predpoklady plniť odborné funkcie. „Vláda má vysokú šancu získať dôveru v parlamente, lebo disponuje podporou 79 poslancov,“ uviedol.