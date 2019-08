Smer-SD sa drží na 20 percentách, Kiska je nad piatimi a v prvej trojke sú progresívci aj kotlebovci

Najviac ľudí by volilo Smer-SD, konkrétne 20,8 percenta. Na druhom mieste skončila koalícia PS/Spolu so ziskom 14,9 percenta pred stranou Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (11,4 percenta). Na štvrtom mieste je Sloboda a Solidarita so ziskom 7,9 percenta hlasov.

Parlament bez Bugára

Mimoparlamentné KDH sa dostalo na piate miesto, oslovili by 7,3 percenta voličov. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý realizovala agentúra Focus v dňoch 13. až 19. augusta na vzorke 1 010 respondentov vo veku nad 18 rokov. Výsledky agentúre SITA zaslal riaditeľ agentúry Martin Slosiarik.

Do parlamentu by sa dostala aj Slovenská národná strana (7 %), hnutie Sme rodina – Boris Kollár (6,6 %), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (6,1 %) a pripravovaná strana bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí so ziskom 5,5 percenta.

Do parlamentu by sa nedostala vládna strana Most-Híd (4,3 %) ani ďalšia strana reprezentujúca maďarskú menšinu SMK (3,5 %).

Volilo by viac ako 70 percent Slovákov

Respondentom položili otázku: „Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?“

V parlamente by Smer-SD získal 36 poslaneckých mandátov, koalícia strán PS/Spolu 26 kresiel, ĽSNS 20 kresiel, SaS 14 kresiel, KDH a SNS po 12 kresiel, Sme rodina – Boris Kollár by získala 11 kresiel, hnutie OĽaNO desať kresiel a strana Za ľudí deväť kresiel.

Voliť by išlo 73,9 percenta opýtaných, 12,3 percenta respondentov by voliť nešli a zvyšných 13,8 percent odpovedalo, že nevie, či by sa na voľbách zúčastnili.