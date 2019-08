Smer-SD sa po vražde Kuciaka neuchádzal o podporu kotlebovcov, pracoval len s dvomi variantmi

Vedenie politickej strany Smer-SD dôrazne odmieta obvinenia niektorých médií, že sa po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky v záujme udržania moci uchádzalo o podporu strany ĽSNS. Uvádza sa to v stanovisku vedenia Smeru-SD, ktoré agentúre SITA zaslal hovorca strany Ján Mažgút.

„Je zarážajúce, že v súvislosti so Smerom-SD médiá pracujú s akýmikoľvek neoverenými, skreslenými a nepravdivými informáciami, len aby mu poškodili. Pokiaľ by lož šírená médiami bola pravdivá, dnes by vláda SR pracovala v nezmenenom zložení,“ píše sa v stanovisku, pod ktorým sú podpísaní predseda a podpredsedovia strany.

Dve možnosti

Vedenie Smeru-SD pracovalo v krízovom období podľa hovorcu strany len s dvomi variantami. „Prvým boli predčasné voľby plánované na 7. júla 2018. Druhým, pre ktorý sa osobne rozhodol vtedajší predseda vlády Robert Fico, bolo podanie demisie, čo umožnilo rekonštrukciu vlády SR a zachovanie stability existujúcej vládnej koalície. Súčasné obdobie potvrdzuje, že tento variant sa ukázal ako úplne správny,“ priblížil Mažgút.

Čelní predstavitelia Smeru-SD preto s veľkým znepokojením sledujú vývoj v mediálnej oblasti, kde začína absolútne prevládať záujem zmeniť mocenské pomery v krajine za každú cenu a s použitím akýchkoľvek, často aj nelegálnych prostriedkov.

„Vlády na Slovensku sa musia meniť len na základe výsledkov demokratických parlamentných volieb, a nie preto, že si to želajú niektorí majitelia médií a niektorí novinári,“ dodal hovorca.

Záruka záchrany Ficovej vlády

Portál Aktuality.sk v pondelok informoval, že Marian K. mal zariadiť, aby Najvyšší súd SR neoznačil ĽSNS za fašistickú stranu. Práve kotlebovci mali byť zárukou pre záchranu Ficovej vlády. Threema odkrýva, že Robert Fico a jeho vláda mohli po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej – teda v čase masových protestov – počítať s podporu Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko.

Desiateho marca 2018 napísal Marian K. Alene Zs. správu, v ktorej tvrdí, že Kotleba podrží Ficovu vládu. A dodáva: „Som vybavil, že NS SR (Najvyšší súd Slovenskej republiky, pozn. red.) pošle do p..e Čižnárovo podanie na zrušenie ich strany. Súd povie, že nie sú fašisti. Tak sú mi niečo dlžní. Vidím dopredu pár krokov,“ tvrdí Marian K.

Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) odmieta akékoľvek prepojenie na Mariana K. „Nikto z predstaviteľov ĽSNS s ním nikdy nekomunikoval ani priamo, ani cez sprostredkovateľa. Zverejnená komunikácia je buď výmysel s úmyslom zdiskreditovať našu stranu a vtiahnuť ju do tejto kauzy, alebo je to nesprávna interpretácia,“ uviedol v pondelok pre agentúru SITA podpredseda ĽSNS Martin Beluský.