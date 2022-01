Smer-SD si odmietaním obrannej dohody s USA naháňa politické body, tvrdí Šeliga

Čo by Ukrajinci alebo Gruzínci dnes dali za takú obrannú dohodu, ako má podpísať Slovensko s USA. Strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) do zmluvy „búši“ s cieľom získať marketingové body, hoci sa vyjednávala už za vlády Smeru-SD. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal nezaradený poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí).

Ochranu SR zabezpečuje NATO

Podpredseda Smeru-SD a poslanec parlamentu Richard Takáč v relácii povedal, že zmluva s USA je nevýhodná a Slovensko ju nepotrebuje, keďže ochranu v prípade konfliktu zabezpečuje NATO.

Súčasťou plnomocenstva na podpis dohody s USA pre vybraného člena vlády bude podľa prezidentky Zuzany Čaputovej interpretačná doložka.

V nej sa hovorí o tom, že o pobyte cudzích vojsk rozhoduje Vláda SR a že dohoda vylučuje prítomnosť jadrových, biologických alebo chemických zbraní na Slovensku.

Nejasná formulácia dohody

Šeliga doložku považuje za nadbytočnú, ale rešpektuje ju. Takáč povedal, že hlava štátu interpretačnou doložkou „potvrdila“, že dohoda nie je v poriadku a sú v nej nezrovnalosti. Doložka je podľa neho nulitná.

Šeliga uviedol, že obranná zmluva rozvíja spoluprácu s USA ako s jedným z členov NATO. Poukázal na to, že za bývalej vlády Smeru-SD sa nakúpili americké stíhačky pre slovenskú armádu a že premiéri za Smer-SD si robili fotografie s americkými prezidentmi.

Poslanec Takáč namietal, že zmluvu s USA pripravovali zamestnanci ministerstiev, ale „predseda Slovenskej národnej strany a hlavne Robert Fico“ videli riziká zmluvy a na koaličnej rade ju „zarezali“ a na vládu zmluva nešla.