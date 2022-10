Smer stráca na Hlas tri percentá, Sme rodina je tesne za OĽaNO a v parlamente by bolo aj KDH

Ak by sa počas najbližšieho víkendu konali parlamentné voľby, zvíťazil by v nich Hlas-SD s 19,1 percentami. Za ním by skončil Smer-SD s viac ako 16 percentami a treťou najsilnejšou stranou by bola strana Sloboda a Solidarita (SaS) s 11,5 percentami. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane.

Za ľudí a kotlebovci mimo parlamentu

Do Národnej rady SR (NR SR) by sa s viac ako 11 percentami dostala aj strana Progresívne Slovensko a s 8,1 percentami hlasov by brány parlamentu prekročilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Za ním nasleduje so 7,7 percentami hnutie Sme rodina, Republika, ktorá by mala 6,6 percenta hlasov, a do zákonodarného orgánu by sa dostalo ešte KDH s necelými šiestimi percentami.

Do NR SR by sa už nedostali Slovenská národná strana, ktorú by volilo čosi vyše štyroch percent respondentov, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko s 2,6 percentami a Aliancia s 2,1 percentami hlasov. Súčasná koaličná strana Za ľudí by získala 1,6 percenta hlasov.

16 percent ľudí by voliť nešlo

Pri prepočte na mandáty v NR SR by mal Hlas-SD 33 mandátov a Smer-SD 28. SaS a Progresívne Slovensko by mali zhodne po 20 kresiel v parlamente. OĽaNO by disponovalo 14 mandátmi, Sme rodina 13 a Republika 12 mandátmi. KDH by v NR SR obsadilo 10 miest.

Spomedzi respondentov bolo necelých 61 percent rozhodnutých, koho by volili. Naopak, 21,1 percenta oslovených nevedelo, koho by volili a viac ako 16 percent respondentov by voliť nešlo. Necelé dve percentá opýtaných odpovedať nechceli.

Zber dát sa uskutočnil v dňoch 12. až 19. októbra 2022, na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov. Respondentom v prieskume kládli otázku „Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí, alebo môžete menovať aj nejakú inú.“