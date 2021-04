Smer-SD zbiera podpisy na mimoriadnu schôdzu parlamentu pre COVID-19, vyhráža sa i vyslovením nedôvery vlády (video)

aktualizované 8. apríla, 13:24

Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) začína zbierať podpisy na mimoriadnu „COVID-19” schôdzu Národnej rady SR (NR SR). Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval šéf Smeru-SD Robert Fico.

Ak poslanci vládnej koalície neschvália program schôdze, podľa Fica ihneď podajú návrh na vyslovenie nedôvery vláde a táto schôdza už bude musieť uskutočniť. Na mimoriadnej schôdzi sa chcú pýtať napríklad aj na to, „kto bude niesť zodpovednosť za už takmer 11-tisíc obetí koronavírusu”.

Zodpovednosť za chýbajúce vakcíny

Druhú tému, ktorú chcú otvoriť, je zodpovednosť za iné úmrtia. Fico podotkol, že v roku 2020 sa rapídne zvýšili úmrtia napríklad na kardiochoroby či choroby spojené s onkologickými diagnózami. Skonštatoval, že neboli vytvorené podmienky na to, aby sa ľudia dostali k štandardnej zdravotnej starostlivosti. „Tretia vážna je téma akútneho nedostatku vakcín v apríli 2021,” uviedol Fico.

„Chceme počuť od vlády SR, kto nesie zodpovednosť za to, že štyri milióny kusov vakcín na Slovensko neprišli. Kto môže za to, že v apríli bude podstatne menej vakcín ako bolo plánovaných a kto môže za to, že nemáme vyriešený problém s vakcínou, ktorá spôsobuje taký rozruch nielen v Európe, ale aj na celom svete,” dodal. Podľa svojich slov nie je zástancom očkovania, ale AstraZenecou by sa očkovať nedal.

Okolo Sputnika sú špinavé hry

Otvoriť chcú aj tému nákupu ruskej vakcíny Sputnik V. Na schôdzi chcú podľa Fica žiadať zmluvu a chcú vedieť, kto ju podpísal a aká bola cena. Okolo vakcíny sa podľa neho hrajú „ideologické špinavé hry, lebo pochádza z Ruskej federácie”.

Smer-SD za vážnu tému považuje aj nákup nepresných antigénových testov. Ministerstvo zdravotníctva sa podľa Fica začalo obracať na mobilné odberové miesta, aby poskytli informácie o nepresnosti testov od spoločnosti Siemens. Pýta sa, načo sa chodia ľudia testovať, keď sú testy nepresné a niektoré ani neukážu žiadny výsledok.

Ďalšia téma je „zodpovednosť za nedostatočnú pomoc a klamstvá”. Napriek tomu, že vláda má peniaze, nikomu v tomto štáte podľa Fica nepomohla. Vláda podľa neho zlyhala aj pri vypracovaní plánu obnovy.