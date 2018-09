Smer a SNS idú v Trnave do volieb spolu, ich kandidátom na primátora je Igor Válek

TRNAVA 10. septembra (WebNoviny.sk) – Spoločným kandidátom Smeru-SD a Slovenskej národnej strany (SNS) na post primátora Trnavy je Igor Válek, 40-ročný riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave. Ten v pondelok vyhlásil, že chce Trnave vrátiť dôstojnosť krajského mesta a zabezpečiť jeho rozvoj, ktorý by pocítili všetky generácie obyvateľov Trnavy.

Obe vládne strany zostavili pre novembrové komunálne voľby aj spoločnú kandidačnú listinu na poslancov mestského zastupiteľstva. Válek by chcel v pozícii primátora vyvinúť v spolupráci so štátnymi inštitúciami a vyšším územným celkom maximálne úsilie na vybudovanie južného obchvatu Trnavy do roku 2021.

Kanalizačný obchvat mesta

Ďalšou z jeho priorít je vybudovanie kanalizačného obchvatu mesta, ktorý by mal vyriešiť dlhoročný problémom so zápachom v niektorých častiach. Dôležitou vlastnosťou primátora by podľa Váleka mala byť schopnosť komunikovať, čo terajšiemu primátorovi Petrovi Bročkovi podľa jeho osobných skúseností chýba.

„Myslím si, že v Trnave sa dá zmeniť k lepšiemu všetko. Nezdá sa mi šťastné, aby si deti základných a materských škôl nosili do školy základné hygienické potreby. Je treba investovať do rozvoja materských a základných škôl a robiť toto prostredie pre deti priateľskejšie. Napadá mi aj riešenie podpory tých zamestnávateľov, ktorí budú motivovať svojich zamestnancov v prípade zdieľania jedného auta,“ povedal dnes Válek.

Bezplatná MHD nie je prioritou

Pred komunálnymi voľbami v roku 2014 prišiel Smer-SD v Trnave s myšlienkou bezplatnej mestskej hromadnej dopravy, ktorá mala vyriešiť viaceré dopravné problémy, dnes podľa krajského predsedu strany Augustína Hambálka nie je táto téma prioritou.

Kandidatúru Igora Válka prišiel v pondelok do Trnavy podporiť aj podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír a generálny manažér Smeru Viktor Stromček.

V Trnave zatiaľ svoju kandidatúru na post primátora potvrdil terajší primátor Peter Bročka (NEKA), mestský poslanec Marián Galbavý (NEKA) a aj ďalší poslanec Rastislav Mráz (KDH). Termín na odovzdávanie kandidačných listín nezávislých kandidátov a kandidátov politických strán uplynie v utorok 11. septembra o polnoci. Komunálne voľby sa budú konať 10. novembra.