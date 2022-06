Smer začína zbierať podpisy, referendom o predčasných voľbách chce docieliť pád Hegerovej vlády (video)

Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) oficiálne spustila petičnú akciu na zber podpisov pod referendum, počas ktorej chce vyzbierať potrebných 350-tisíc podpisov.

Následne chce strana poýiadať prezidentku Zuzanu Čaputovú o vyhlásenie referenda, ktorého cieľom by bol pád súčasnej vlády a viedla by aj k zmene ústavy SR. Predseda strany Smeru-SD Robert Fico to oznámil na piatkovej tlačovej konferencii.

