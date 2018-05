Smeráci Čiž a Vaľová sa pustili do Blahovej za kritiku Tomanovej, Danko chce Etický kódex

BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) – Predsedníčka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Natália Blahová navrhla, aby NR SR vrátila komisárke pre deti Viere Tomanovej správu za rok 2017 na dopracovanie.

„Aj v prípade, ak by tento procedurálny návrh prešiel, neočakávam od toho, že situácia okolo činnosti komisárky by sa nejako významne zmenila. Preto dávam procedurálny návrh, aby národná rada vrátila strane Smer-SD komisárku pre deti,“ vyhlásila v rozprave k správe Tomanovej Blahová s tým, že Tomanovej činnosť je pre deti škodlivá a jej činnosť je hanbou na Slovensku aj vo svete.

Diskrimináciu detí na základe rasy

Blahová hodnotí Tomanovej správu ako veľmi nekvalitný materiál o veľmi nekvalitnej práci. „Bohužiaľ, existencia úradu komisára pre deti ničím neprispela ku kvalitnejšiemu životu detí na Slovensku. Hovoríme o plytvaní peniazmi občanov Slovenskej republiky,“ zdôraznila.

Podľa Blahovej OSN poukazuje na Slovensku na existujúcu diskrimináciu detí na základe rasy, na základe inakosti vo všetkých formách. Má to dopad na právo detí na vzdelanie, na ich právo na zdravotnú starostlivosť a na uplatňovanie princípu najlepšieho záujmu dieťaťa.

„Nariaďuje, aby sme odmietli a dôrazne zakročili proti násiliu páchanému na deťoch, a to na každom poli, či už v rodinách, inštitúciách, alebo policajnými zložkami. Výbor OSN je znepokojený zo stavu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a tým, že štátne orgány nedostatočne realizujú prevenciu pred vynímaním detí z rodín, znepokojuje ho tiež to, že kontroly nad inštitúciami sú robené len formálne a napriek deklarácii Slovenska o deinštitucionalizácii starostlivosti o deti sa namiesto do rodín umiestňujú do zariadení,“ upozornila opozičná poslankyňa.

Desiatky odporúčaní pre Slovensko

Správa OSN podľa Blahovej obsahuje 66 tematických bodov, pod ktorými sú ďalšie desiatky až stovky odporúčaní pre Slovensko.

„Ich množstvo hovorí o tom, že v ochrane práv detí sa SR doposiaľ ‘skutočne’ zaradila medzi vyspelé štáty a reálne dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa iba deklaruje ale nenapĺňa,“ zdôraznila. „Ak si myslíte, že komisárka pre deti sa vo svojej správe venuje týmto prioritným oblastiam, týraným deťom, deťom ohrozeným chudobou, deťom v osadách, deťom s postihnutím, nenájdete v nej nič, alebo len nič nehovoriace floskule,“ zdôraznila.

Komisárka sa podľa Blahovej rozsiahlo venuje takým témam, ktoré ohrozujú zdravie dieťaťa, akými sú napríklad detská obezita.

„Komisárka navrhuje opatrenia ako napríklad: kontrolovať hygienické podmienky pri príprave diétneho stravovania, kontrolovať dodržiavanie pitného režimu pre deti, zisťovať počet stravujúcich sa detí a mládeže v školských stravovacích zariadeniach, posudzovať energetickú a biologickú hodnotu stravy, kontrolovať pestrosť stravy, kontrolovať dodržiavanie zásad pri zostavovaní jedálnych lístkov s ohľadom na odporúčané výživové dávky, realizovať monitoring telesnej výchovy. Čo to má spoločné s právami dieťaťa a kompetenciou komisára? Pýtam sa, ktorému orgánu štátnej správy adresovala komisárka svoje odporúčania? Naopak, nevšimla som si jej interes o stravnú jednotku pre deti v zariadeniach a či sa situácia od posledného monitoringu verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej zlepšila alebo zhoršila,“ konštatovala Blahová.

Psychický stav detí

Komisárku podľa Blahovej zaujal aj psychický stav detí. K tomu nasledovali odporúčania typu poskytnutie pocitu bezpečia a istoty od útleho veku, rozvíjanie empatie a prosociálneho správania, vytváranie príjemného a podnetného prostredia v školách.

„Nevšimla som si analýzu úrovne starostlivosti o deti s duševnými poruchami, prípadne analýzu dostupnosti terapeutov, zariadení, stacionárov alebo analýzu kvality poskytovanej zdravotníckej starostlivosti pre deti s duševnými poruchami, resp. s psychiatrickými diagnózami, nepovšimla som si, že by ste sa zaoberali integráciou detí s týmto hendikepom,“ uviedla Blahová, podľa ktorej komisárka rieši aj závislosti, pričom prichádza s množstvom spontánnych odporúčaní.

„To vážne takto komplikovanú tému uchopí insitnou slohovou prácou? Následne sú tam capnuté i nelátkové závislosti, no to asi dopísali cestou do podateľne, pretože sa obmedzili len na jednovetové definície a opäť insitné odporúčania. Pri gamblingu sa mi najviac páčilo toto odporúčanie: Nehrať,“ uviedla Blahová.

Sledovanie televízie a mobilománia

Za závislosť považuje komisárka podľa šéfky poslaneckého klubu SaS aj sledovanie televízie a mobilomániu, pričom odporúča nastavenie pravidiel v rodine o používaní mobilných zariadení tak, aby neohrozovali dieťa.

„Pani komisárka, vy máte chrániť deti v prvom rade pred orgánmi štátnej a verejnej správy a ochraňovať ich práva. Nie montovať sa do rodín a do ich pravidiel, ba nebodaj čosi rodičom odporúčať. Rozumiete pojmu ľudské práva? Hlboké neporozumenie vášho poslania demonštrujete najmä tým, čo robíte. A musím povedať, že píšete lepšie, ako robíte, takže mieru zúfalstva si vie každý poslucháč predstaviť,“ uviedla na adresu Tomanovej Blahová.

Blahová tiež uviedla, že komisárku podľa správy znepokojujú možné škodlivé následky nelimitovaného elektromagnetického žiarenia, ktoré sa môže produkovať z rádiokomunikačných stavieb mobilných operátorov umiestnených v blízkosti zdržiavania sa malých detí.

„Ktovie, čo na tento problém hovoria deti v osadách. Namiesto toho, aby sa komisárka nechala individuálne edukovať odborníkmi na danú problematiku, zoznamuje nás so svojimi fóbiami. Možno na budúcu schôdzu príde s alobalovou čapicou,“ povedala Blahová. Zároveň upozornila, že najväčším zisteným nedostatkom bolo podľa komisárky nejednotnosť vedenia spisovej dokumentácie. „Podotýkam, že sa tvárime, že sme monitorovali dodržiavanie práv detí,“ konštatovala.

Podľa poslanca Smeru Miroslava Číža Blahová urážala ženu, ktorá má v problematike detí obrovský rešpekt. „Zneužívate parlamentnú pôdu. Keby ste sa od nej 20 rokov učili, nebudete vedieť to, čo ona,“ povedal Blahovej Číž. Podobný názor mala aj Jana Vaľová zo Smeru. „Toľko urážok som počula len od Igora Matoviča,“ uviedla. Predseda NR SR Andrej Danko cítil po diskusii absenciu Etického kódexu, ktorým sa bude zaoberať v najbližšom období.