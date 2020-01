Smerácky 13. dôchodok a rodinné prídavky zaplatia aj roboty

Ďalší smerácky sociálny balíček je na svete. Šesť týždňov pred voľbami, v období klesajúcich preferencií, sa vládna strana sa ešte pokúša ohúriť voličov.

Po súboji o minimálne platy a minimálne dôchodky medzi Smerom a SNS si asi najsilnejšia politická strana vyhodnotila, že to zabralo málo. Jej preferencie klesajú a preto sa rozhodla potešiť svojich najvernejších voličov – dôchodcov návrhom na 13. dôchodok vo výške 460 eur. Sociálny demokrati veria, že im seniori dajú svoj hlas, a tým im pomôžu znovu zasadnúť do vládnych kresiel kresla.

Marketingoví mágovia asi prepočítali, že to nebude stačiť, a preto sa rozhodli prilákať aj mladých. Tí by mali dostať 13. rodinný prídavok vo výške cca 400 eur. Predpokladajú, že takýmto „úplatkom“ prilákajú aj najmladších voličov späť do košiara Smeru.

Náklady 700 až 800 miliónov eur

Pri prezentácii zámeru predseda Smeru Robert Fico uviedol, že by nás všetkých tento špás mal stáť asi 700 miliónov eur. Podľa neho bude na 13. dôchodok potrebných asi 300 mil. eur. „Rodinám chceme ponúknuť 13. rodinný prídavok vyplácaný v auguste. Poďme hovoriť o výške napríklad 400 eur, čo by bolo 400 mil. eur na milión detí,“ konkretizoval.

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny má spresnené prepočty. Riaditeľ tlačového a komunikačného odboru ministerstva Michal Stuška uviedol, že úvahy o 13. dôchodku existujú už dlhšie. „Ambíciou ministra Jána Richtera bolo postupne prejsť z Vianočného príspevku na 13-ty dôchodok, teda naďalej aj týmto nástrojom zlepšovať finančnú situáciu a kvalitu života seniorov,“ uviedol Stuška.

Podľa výpočtov ministerstva by si takéto opatrenie vyžiadalo náklady na úrovni približne pol miliardy eur pre zhruba 1,1 milióna dôchodcov. „Pri tzv. 13. prídavku by išlo podľa našich prepočtov o celkové náklady na úrovni 300 miliónov, týkať by sa mali vyše milióna detí,“ uviedli pre webnoviny.sk z ministerstva. Zároveň pripomenuli, že hospodárenie sociálnej poisťovne je vyrovnané, čo je veľmi pozitívne východisko do ďalších rokov.

Treba však pripomenúť, že vlani navýšené minimálne dôchodky si v roku 2020 vyžiadajú náklady viac ako 80 miliónov eur. „Ministerstvo financií SR už poskytlo finančné prostriedky na minimálny dôchodok v rozpočtovej kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, z ktorej budú výdavky na minimálne dôchodky hradené,“ uviedol Stuška. Teda hradíme to všetci a nie iba z rozpočtu Sociálnej poisťovne.

Podľa premiéra to zaplatia aj roboty

Odkiaľ na to zoberieme? Zo Sociálnej poisťovne nám stručne vysvetlili, že nevedia odpovedať a aby sme sa opýtali tých, čo takéto návrhy predkladajú.

Premiér Peter Pellegrini zopakoval už známe frázy, že „máme obrovský priestor v oblasti ďalšieho boja proti daňovým únikom či ďalšieho zefektívňovania výberu daní. Prečo však koalícia za osem rokov svojej vlády boj proti daňovým únikom či zefektívnenie výberu neriešila, keď máme také rezervy?

Predseda vlády navrhol aj nové opatrenia. „Budeme musieť hovoriť možno aj o dodatočnom zdanení nových fenoménov, ako je digitálna ekonomika, digitálna daň,“ uviedol.

Odznelo však aj niečo úplne nové. „Bolo spomínané dnes aj veľmi, by som podal možno ešte teraz na prvý pohľad extravagantná záležitosť, ale je to aj zdaňovanie technológií, prípadne môžeme povedať zjednodušene aj robotov,“ uviedol Pellegrini. Asi mu nešlo príliš cez pery povedať na rovinu „zdanenie robotov“.

Dôchodky nám teda majú zaplatiť roboty. Zaujímavá úvaha, najmä keď sa snažíme prilákať na Slovensko vyspelé technológie. Ale vlastne nevieme, či náhodou premiér nemal na mysli skôr kuchynské roboty alebo robotické vysávače.