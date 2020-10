Smerom k ISS vzlietla z Ruska trojica astronautov, po prvý raz využili zrýchlený manéver (foto+video)

Trojica astronautov v stredu úspešne vzlietla z ruského kozmodrómu Bajkonur a smeruje na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Po prvý raz pritom použili zrýchlený manéver a cesta by im mala trvať len tri hodiny. Predošlé cesty na ISS trvali dvojnásobne dlhšie.

Sergej Ryžikov a Sergej Kud-Sverčkov z ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos a Kate Rubins z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) na vesmírnej stanici strávia pol roka. Pridajú sa k americkému astronautovi Chrisovi Cassidymu a ruským kozmonautom Anatolijovi Ivanišinovi a Ivanovi Vagnerovi, ktorí sú na orbite od apríla a na Zem by sa mali vrátiť o týždeň.

Posádka bude vo vesmíre robiť pokusy a tiež sa pokúsi nájsť presné miesto v ruskej sekcii ISS, odkiaľ pomaly uniká kyslík. Únik nepredstavuje pre posádku bezprostredné nebezpečenstvo, uvádza agentúra AP.

V dôsledku pandémie nového koronavírusu astronauti pred odletom do vesmíru absolvovali niekoľkotýždňovú karanténu. „Strávili sme dva týždne vo Hviezdnom mestečku (výcvikové centrum pri Moskve, pozn. red.) a 17 dní na Bajkonure vo veľmi prísnej karanténe,“ povedala Rubins v utorok počas tlačovej konferencie.

„Pri každej komunikácii s členmi posádky sme mali na sebe masky. Dvakrát sme podstúpili PCR testy a tiež trikrát antigénové rýchlotesty,“ vysvetlila.

V novembri by Rubins, Ryžikov a Kud-Sverčkov mali na ISS privítať členov prvej operačnej misie lode Crew Dragon, za ktorou stoja NASA a spoločnosť SpaceX, Američanov Victora Glovera, Michaela Hopkinsa a Shannon Walker a ich japonského kolegu Sóičiho Nogučiho z agentúry JAXA. Presný termín letu ešte nestanovili.