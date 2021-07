SMK si dupla. Vznik novej maďarskej strany sa komplikuje

Politika maďarských strán utrpela vlani šok, pretože vo voľbách sa ani jedna nedostala do slovenského parlamentu. Záujmy občanov maďarskej národnosti sa snaží prezentovať poslanec OĽaNO György Gyimesi. Zďaleka však nemožno hovoriť, že by dokázal vyplniť medzeru po maďarskej strane.

Ďalšie parlamentné voľby by už mali byť iné v tom, že maďarskú menšinu by mal zastupovať zjednotený politický projekt pod názvom Aliancia. Ten má momentálne trhliny. SMK totiž prišla s novými požiadavkami a tie by mohli celý proces skomplikovať.

Medzníkom vzniku Aliancie by mal byť 20. august. Pre Maďarov ide o významný deň, kedy sa oslavuje štátny sviatok svätého Štefana, prvého uhorského kráľa. Zjednotiť sa majú strany SMK, Most-Híd a Spolupatričnosť.

Bez desaťtisíc podpisov

Dohoda je na tom, že vzniku novej strany nebude predchádzať zbieranie potrebných desaťtisíc podpisov občanov. Šéf hnutia Spolupatričnosť Szabolcs Mózes portálu Webnoviny.sk povedal, že jeho hnutie sa premenuje na Alianciu a SMK spolu s Mostom-Híd sa do nového subjektu včlenia.

V orgánoch Aliancie bude mať podľa Mózesa 50-percentnú váhu SMK a zvyšok si podelia Most-Híd so Spolupatričnosťou.

Pomer síl v predsedníctve bude teda 9 (SMK) : 5 (Most-Híd) : 4 (Spolupatričnosť) a na úrovni kongresu a republikovej rady sa sily medzi zakladajúce stranícke platformy rozdelia v pomere 5:3:2.

Predsedom Aliancie by sa mal stať nominant SMK. Hovorí sa, že kandidovať by mohol súčasný šéf SMK Krisztián Forró.

SMK a jej požiadavky