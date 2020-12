Smrť na Níle vo filmovom vydaní

V roku 2017 sme mohli vidieť prvú modernú adaptáciu knihy Agathy Christie – Vražda v Orient Expresse. Film bol nabitý hereckými celebritami – Hercula Poirota hral Kenneth Branagh. Aj v novom filme Smrť na Níle ho hrá a toto filmové spracovanie je skutočne veľmi vydarené.

No knižná predloha je ešte lepšia. Pretože vám poskytuje detaily a fakty, ktoré vám pomôžu pri pátraní po vrahovi. Môžete sa tak stať súčasťou vyšetrovania a ešte viac si vychutnať túto neopakovateľnú detektívnu klasiku.

Smrť na Níle .

V príbehu sledujeme milostný trojuholník, ktorý sa nečakane skončí vraždou.

Mladomanželom Linnet a Simonovi znepríjemňuje život Linnetina dávna priateľka a Simonova bývalá snúbenica Jackie. Tá je zaslepená túžbou po pomste za dvojnásobnú zradu, prenasleduje mladomanželov dokonca aj na ich svadobnej ceste v Egypte, počas ktorej sa plavia parníkom po Níle.

Prirodzene, na palube sú okrem tejto čudnej trojice aj iní pasažieri. Jedným z nich je Hercule Poirot, ktorý dúfa, že si počas zábavnej plavby odpočinie od náročnej práce súkromného detektíva. Čoskoro sa ukáže, že jeho želanie bolo márne.

Linnet sa obráti na Poirota so žiadosťou o pomoc, ten jej sľúbi, že si s Jackie pohovorí. Ale situácia sa zdramatizuje, keď dôjde k pokusu o vraždu. A pokusom sa to, žiaľ, zďaleka nekončí.

Smrť na Níle je majstrovské krimi, jedno z najlepších od Agathy Christie a možno aj vôbec v histórii detektívok. Je to tajuplný príbeh, výborne premyslený s perfektne vykreslenými postavami. K tomu exotické prostredie, intrigy, klamstvá a napokon nečakaný koniec, ktorý uspokojí každého milovníka detektívok.

A.Christie zaujímavo vyjadrila silu lásky. Že je niekedy až príliš mocná a kto zažil takú tú veľkú lásku, keď bol ochotný za toho druhého aj zomrieť, tak nikdy nezabúda. Nikdy sa len tak neodstrihne…

Začítajte sa do klasiky Smrť na Níle :

„Linnet Ridgewayová!“

„To je ona!“ povedal pán Burnaby, majiteľ hostinca U troch korún.

Drgol do svojho spoločníka.

Obaja pootvorili ústa a civeli na ulicu okrúhlymi bukolickými očami.

Pred miestnou poštou zastal veľký červený Rolls Royce. Vyskočilo z neho dievča, prostovlasé dievča v šatách, ktoré vyzerali (ale iba vyzerali) jednoducho. Dievča so zlatými vlasmi a s pravidelnými panovačnými črtami tváre, dievča s krásnou postavou, dievča, aké bolo zriedka vídať v Malton-under-Wode.

Rýchlymi energickými krokmi vošlo do budovy pošty.

„To je ona!“ zopakoval pán Burnaby. A pokračoval tlmeným úctivým hlasom: „Milionárka… Vrazí do Wode Hallu tisíce.

Majú tam byť bazény, talianske záhrady, tanečná sála, polovicu kaštieľa majú zbúrať a prestavať…“

„Prinesie do mesta peniaze,“ povedal jeho priateľ. Bol to chudý muž ošumelého výzoru. Hovoril závistlivým, nežičlivým tónom.

Pán Burnaby prisvedčil. „Áno, je to veľká vec pre Malton-under-Wode. Veľká vec.“ Pán Burnaby bol zrejme spokojný.

„Všetkých nás to riadne rozhýbe,“ dodal.

„Bude to troška iné ako za sira Georgea,“ povedal druhý.

„Nuž, toho priviedli na mizinu kone,“ usúdil pán Burnaby zhovievavo.

„Nikdy nemal s nimi šťastie.“

„Koľko dostal za Wode Hall?“

„Vraj celých šesťdesiattisíc libier.“

Chudý muž zahvízdal.

Pán Burnaby víťazoslávne pokračoval: „A prestavba kaštieľa vraj bude stáť Linnet Ridgewayovú ďalších šesťdesiattisíc.“

„Hriešna suma!“ povedal chudý muž. „Odkiaľ má to dievča toľko peňazí?“

„Vraj z Ameriky. Jej matka bola jediná dcéra akéhosi milionárskeho magnáta. Príbeh ako z filmu, čo?“

Dievča vyšlo z pošty a nasadlo do auta.

Auto sa pohlo a chudý muž ho sledoval očami. Mrmlal si: „Nie je to s kostolným poriadkom, že je taká pekná. Peniaze a ešte aj krása — to je priveľa! Keď je dievča také bohaté, nemá právo byť ešte aj pekné. A ona je aj pekná… Má všetko.

To nie je spravodlivé…“

Z rubriky Správy zo spoločnosti v novinách Daily Blague:

Medzi hosťami, čo večerali v reštaurácii Chez Ma Tante, všimol som si krásnu Linnet Ridgewayovú. Bola tam v spoločnosti urodzenej slečny Joanny Southwoodovej, lorda Windleshama a pána Tobyho Brycea. Slečna Ridgewayová, ako je všeobecne známe, je dcérou Melhuisha Ridgewaya, ktorý sa oženil s Annou Hartzovou. Zdedila po svojom starom otcovi, Leopoldovi Hartzovi, obrovský majetok. Pôvabná Linnet je najnovšou senzáciou mesta a povráva sa, že onedlho má ohlásiť zasnúbenie. Naozaj, lord Windlesham vyzeral veľmi zaľúbený!

Urodzená slečna Joanna Southwoodová zvolala: „Drahá Linnet, bude to tu úplne fantastické!“

Sedela v spálni Linnet Ridgewayovej vo Wode Halle. Z okna bol výhľad ponad záhrady do šírej krajiny s modrými tôňami lesov.

„Dokonalé, však?“ povedala Linnet.

Milan Buno, knižný publicista

