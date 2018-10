Smrteľne jedovatý had ušiel z bytu a uštipol ženu, úrady vydali varovanie pre obyvateľov Prahy

BRATISLAVA 3. októbra (WebNoviny.sk) – Z bytu v pražských Hlubočepoch v stredu utiekla mamba zelená, smrteľne jedovatý had, ktorý môže byť dlhý až dva metre. Had už stihol uštipnúť jednu ženu, ktorú previezli najskôr do nemocnice v Motole a potom do nemocnice na Karlovom námestí, pretože sa zistilo, že práve tam majú to správne sérum.

Zrejme sa nevydá do prírody

Žena je momentálne v umelom spánku a to, ako a či sérum zaúčinkovalo, sa podľa lekárov ukáže až večer alebo vo štvrtok ráno. Úrady varujú obyvateľov okolitých domov, aby sa mali na pozore.

Podľa odborníkov je však veľmi pravdepodobné, že had zostane v dome, v ktorom ho chovali. V sychravom počasí, ktoré v stredu v Prahe panuje, by totiž podľa nich nemalo hroziť, že sa vydá do prírody.

Hada stále nenašli

„Sú to studenokrvné živočíchy, takže bude vyhľadávať teplé a vlhké miesto. Nájde si miesto, kde sa bude môcť ohriať na svoju prevádzkovú teplotu, teda 25 až 26 stupňov Celzia,“ hovorí skúsený chovateľ hadov Tomáš Machač. Hada by očakával ukrytého najskôr niekde za chladničkou alebo na inom mieste, kde je teplo.

Byt, v ktorom mambu zelenú chovali, už preskúmali policajti s pomocou herpetológa (odborník na plazy a obojživelníky – pozn. SITA). Ten sa vzápätí pre médiá vyjadril, že hada síce nenašli, no „vykonali opatrenia na to, aby sa objavil„.