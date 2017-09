Smutná hrdinka z olympiády v Riu sa stala majsterkou sveta v cyklistickej časovke

BERGEN 19. septembra (WebNoviny.sk) – Triumfom Holanďanky Annemiek van Vleutenovej sa skončila individuálna časovka žien na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v nórskom Bergene.

Van Vleutenová na 21,1 km dlhom okruhu dosiahla výsledný čas 28:50 min a triumfovala s náskokom 12 sekúnd pred viac favorizovanou krajankou Annou van der Breggenovou. Bronzovú medailu si vybojovala Austrálčanka Katrin Garfootová (+19). Na technickom okruhu so štartom aj cieľom v Bergene pretekárky absolvovali približne v jeho polovici 1,5 km dlhé stúpanie Birkelundsbakken, ktorého najviac strmé časti mali sklon až 16%. Preteky dokončilo 53 cyklistiek, na štarte nebola Slovenka.

V Riu utrpela ťažký pád

Van Vleutenová ako 34-ročná dosiahla najväčší úspech kariéry. Doteraz jej z vrcholných podujatí patril iba bronz z časovky na Európskych hrách 2015 v Baku. Van Vleutenová je aj víťazkou ženského Svetového pohára z roku 2011 a úradujúcou holandskou šampiónkou v časovke.

Fanúšikovia si ju zrejme pamätajú aj ako smutnú hrdinku z vlaňajších olympijských hier v Riu de Janeiro. Tam v pretekoch s hromadným štartom v pozícii líderky 10 km pred cieľom utrpela ťažký pád, keď na mokrej a klzkej ceste preletela cez riadidlá svojho bicykla, pri pristávaní čelom narazila o asfaltovú cestu a udrela sa o obrubník. Okrem počiatočného šoku jej neskôr diagnostikovali poškodenie chrbtice na viacerých miestach, našťastie, len ľahšieho charakteru.

Prekvapila samu seba

„Stále nemôžem uveriť, že sa mi to podarilo. V tejto sezóne som prekvapila samu seba. Nikdy by som nepovedala, že budem raz svetovou šampiónkou v časovke. Tento rok som si začala viac veriť, no aj tak je to neuveriteľné. Zažila som v kariére vzostupy aj pády, ale práve tie nezdary to robia v konečnom dôsledku krajším. A môj pád v Riu de Janeiro? Ten tomu všetkému dodáva príchuť výnimočnosti,“ uviedla Annemiek van Vleutenová v reakcii aj na webe CyclingNews.

Krajina tulipánov a veterných mlynov sa zásluhou Van Vleutenovej teší zo štvrtej zlatej medaily v časovke žien na majstrovstvách sveta, dvakrát si titul v jazde proti chronometru vybojovala Leontien van Moorselová (1998, 1999) a raz Ellen van Dijková (2013).

MAJSTROVSTVÁ SVETA V CESTNEJ CYKLISTIKE

Časovka žien (Bergen – Bergen, 21,1 km:): 1. Annemiek van Vleutenová 28:50 min, 2. Anna van der Breggenová (obe Hol.) +12 s, 3. Katrin Garfootová (Aus.) +19, 4. Chloe Diggertová (USA) +38, 5. Ellen van Dijková (Hol.) +52, 6. Linda Villumsenová (N. Zél.) +56.