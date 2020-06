Smútok v rodine trénera SSC Neapol, Gattusovi zomrela mladšia sestra Francesca

Tréner talianskeho futbalového tímu SSC Neapol Gennaro Gattuso (42) prišiel o mladšiu sestru Francescu. Zomrela po dlhodobej hospitalizácii v nemocnici vo veku 37 rokov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti bola údajne už od februára. Presnú príčinu smrti talianske zdroje portálu Football Italia neuviedli.

Francesca pracovala v klube AC Miláno

Francesca Gattusová dlhé roky pracovala ako sekretárka v klube AC Miláno, kde jej brat pôsobil na poste defenzívneho stredopoliara v rokoch 1999 – 2012 a neskôr sa stal aj trénerom tímu známeho pod farebnou kombináciou „rosso-neri“.

A práve z Milána prišla jedna z prvých kondolencií. „Francesca bojovala s chorobou s rovnakou energiou a silou, akú každý deň odovzdávala v prospech nášho klubu. Reno, zdieľame s Tebou a vašou rodinou obrovskú bolesť z tejto straty. Odpočívaj v pokoji, drahá Francesca,“ napísali na twitteri zástupcovia AC Miláno.

SSC Neapol je momentálne na 6. priečke Serie A

Gattusov SSC Neapol, kde hráva aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, je momentálne na 6. priečke Serie A. Vedenie najvyššej talianskej súťaže naplánovalo jej reštart po koronavírusovom období na 20. júna.

Serie A by mala vyvrcholiť 2. augusta a dovtedy je v pláne hrať takmer každý deň. Hrať sa bude takmer určite bez účasti divákov na tribúnach, no vedenie talianskeho futbalu posudzuje aj možnosť. ako od júla dostať do hľadiska aspoň obmedzené množstvo priaznivcov.