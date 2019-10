Snažil sa šťastne žiť, no stal sa jedným z najkrutejších zločincov – film Joker si podmaňuje kiná

Do slovenských kín vstúpil film Joker, sprevádzaný ohlasmi zo svetových festivalov i predpremiérových uvedení. Príbeh originálnym a filmársky precíznym spôsobom zobrazuje, ako sa z citlivého človeka s túžbou po šťastnom živote môže stať jeden z najobávanejších zločincov. Takým Joker v rámci komiksového, ale aj filmového sveta, rozhodne je. Diváci a diváčky sa môžu v týchto dňoch v kinách dozvedieť, akou cestou si prešiel, než svoj status získal.

Gotham je miesto, ktorého systém sa rozpadá. Nemyslí na chudobných, je plný odcudzenia a ľudia v jeho špinavých uliciach akoby už zabudli, že by sa vôbec mali usilovať o šťastie. Arthur Fleck je iný. Žije so svojou krehkou starnúcou matkou a ako komik sa snaží ľuďom prinášať na tváre úsmev. Neúspešne… Na dennej báze sa dostáva do stretu s realitou, ktorá je krutá nielen voči osobám tak citlivým, ako je on. On, ktorý sa má už onedlho stať Jokerom, obávaným zločincom, pre ktorého má humor celkom iný rozmer.

„Začína s tým, že sa snaží rozosmiať ľudí, vyčariť úsmev na ich tvári. Preto je klaunom a preto sníva o tom, že sa stane stand-up komikom. Chce len priniesť trošku radosti do sveta. Ale potom ho toxické prostredie mesta Gotham zlomí – nedostatok súcitu a empatie, strata zdvorilosti… to je to, čo stvorí nášho Jokera,“ vysvetľuje scenárista Scott Silver, ktorý vytvoril príbeh Jokerovho zrodu spoločne s režisérom Toddom Phillipsom.

Herec Joaquin Phoenix, ktorý bol režisérovou prvou voľbou pre stvárnenie komplikovanej postavy, priznáva, že nebolo ľahké sa s rolou stotožniť. „Boli momenty, kedy som sa pristihol, že mám s ním súcit, dokonca som mal dojem, že rozumiem jeho motivácii. No v ďalšom okamihu som bol znechutený jeho rozhodnutiami. Hrať túto postavu bolo pre mňa ako herca náročné a vedel som, že to bude výzva aj pre divákov a ich očakávané predstavy o Jokerovi, lebo v jeho fiktívnom svete, podobne ako v našom skutočnom svete, neexistujú jednoduché odpovede,“ hovorí herec, ktorý v tejto chvíli patrí medzi najhorúcejších kandidátov na oscarovskú nomináciu za svoj nesmierne presvedčivý výkon.

Film, ktorý si získava uznanie v programoch najprestížnejších festivalov, ale aj srdcia návštevníkov kín po celom svete, prináša na Slovensko distribučná spoločnosť Continental film.

