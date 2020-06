SND myslí na našich najmenších

Prvý júnový deň je už od nepamäti venovaný deťom. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. No tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.

SND aj tento rok myslí na našich najmenších, a preto sme pripravili celodenný program online, ktorý, veríme, že poteší deti aj rodičov. Už o 9.00 h ráno začneme súťažou o detské knihy, ale i o knihy pre dospelých s kníhkupectvom Panta Rhei – úlohou dospelákov bude zverejniť dielka detí s kresbu ich najobľúbenejšej rozprávkovej postavy.

Po súťaži o 11.30 h vás prevedieme virtuálnou výstavou prác žiakov, ktorí sa prihlásili do súťaže pod názvom „Divadlo o 100 rokov“. Po výstave sa môžete pohodlne usadiť a o 15.00 h vám Táňa Pauhofová prečíta rozprávku. O 17.00 h sa vám predstaví Bratislavský chlapčenský zbor a deň zakončíme o 18.00 h príbehom o sile priateľstva, rozprávkou Mechúrik-Koščúrik.

Tešíme sa na vás, milé deti, ale i rodičia, a veríme, že sa vám deň so Slovenským národným divadlom bude páčiť. Myslíme na vás a chýbate nám!

Vaše SND

Program

9.00 h – súťaž o knihy pre deti, ale i dospelých

11.30 h – videovýstava Divadlo o 100 rokov očami detí

15.00 h – rozprávka s Táňou

17.00 h – Bratislavský chlapčenský zbor

18.00 h – Mechúrik-Koščúrik

Informačný servis