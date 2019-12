Snemovňa reprezentantov rokuje o ústavnej obžalobe prezidenta Donalda Trumpa

Dolná komora amerického Kongresu, Snemovňa reprezentantov, začala v stredu rokovať o impeachmente, teda ústavnej obžalobe prezidenta Donalda Trumpa, v súvislosti s jeho vydieraním ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za účelom vlastného politického prospechu.

Je to pritom len tretíkrát v histórii USA, čo sa poslanci rozhodli použiť na ktoréhokoľvek z prezidentov tento krajný inštrument. Poslanci už ukončili rokovania o procedúrach a pravidlách impeachmentu a začali rokovať o samotnom impeachmente.

Tieto rokovania by mali podľa agentúry The Associated Press (AP) trvať najmenej šesť hodín a k najdôležitejšiemu bodu – hlasovaniu o impeachmente, by sa mali poslanci teda dostať okolo polnoci nášho času.

Predčasné ukončenie

Britská BBC odhaduje, že by to mohlo trvať aj dlhšie. V prípade, že Trumpovi republikáni budú rokovanie o impeachmente naťahovať, môže celý proces trvať aj osem hodín, a k hlasovaniu by teda podľa BBC mohlo prísť až okolo druhej nadránom nášho času.

Republikáni si už vyskúšali svoju silu počas skončeného rokovania o pravidlách a postupoch impeachmentu, keď dali hlasovať o predčasnom ukončení celého procesu. Ako sa dalo čakať, tento návrh neprešiel, keďže v dolnej komore Kongresu majú väčšinu demokrati.

Separátne hlasovanie

Čo však bolo prekvapivé, s republikánmi hlasovali za ukončenie procesu impeachmentu aj dvaja demokrati, Jeff Van Drew a Collin Peterson. BBC o nich píše ako o „prebehlíkoch“ a uvádza, že bude zaujímavé sledovať, ako budú hlasovať v ďalšom procese impeachmentu.

Hlasovať sa bude separátne o obidvoch bodoch obžaloby.

Prvým je zneužitie právomocí, ktorého sa Trump mal podľa demokratov dopustiť tým, že v júnovom telefonáte nútil Zelenského, aby Ukrajina naštartovala vyšetrovanie údajných nezrovnalostí okolo pôsobenia Huntera Bidena v tejto krajine. Ide o syna bývalého amerického viceprezidenta Joea Bidena, ktorý je jedným z najnádejnejších adeptov na demokratickú nomináciu do budúcoročného prezidentského súboja.

Odstránenie súpera

Z toho je podľa demokratov jasne vidieť, že Trump chcel takýmto nekalým spôsobom „zničiť“ svojho očakávaného súpera v prezidentských voľbách. Začatím stíhania Huntera Bidena Trump navyše v telefonáte so Zelenským podmieňoval poskytnutie americkej vojenskej pomoci Ukrajine, ktorá bola už predtým odsúhlasená, no neskôr pozastavená.

Druhým bodom obžaloby je bránenie Kongresu vo vyšetrovaní. Toho sa mal Trump dopustiť tým, že Biely dom napriek opakovaným žiadostiam odmietol poskytnúť Kongresu akékoľvek informácie k vyšetrovaniu júnového telefonátu medzi Trumpom a Zelenským.

Trumpov komentár

„Verili by ste tomu, že dnes proti mne odhlasuje impeachment Radikálna ľavica a Nič nerobiaci demokrati, A JA SOM PRITOM NESPRAVIL NIČ ZLÉ? Je to príšerné,“ komentoval Trump proces impeachmentu na Twitteri krátko pred začiatkom rokovania.

Je predpoklad, že Snemovňa reprezentantov impeachment Trumpa schváli, keďže demokrati v nej majú jasnú väčšinu. Celý proces však podľa všetkého narazí v Senáte, hornej komore Kongresu. Tam by zas bolo veľkým prekvapením, keby senátori Trumpa nepodržali a nezahlasovali proti impeachmentu, keďže v Senáte majú zas väčšinu Trumpovi republikáni. Výsledok sa dozvieme až budúci rok, Senát by mal o impeachmente rokovať v januári.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky britskej spoločnosti BBC.