Snemovňa reprezentantov schválila Bidenov plán pomoci, má hodnotu takmer dva bilióny dolárov

Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila plán pomoci prezidenta Joea Bidena vo výške 1,9 bilióna dolárov. Cieľom uvedeného balíka pomoci je stabilizovať americkú ekonomiku postihnutú pandémiou koronavírusu a podporiť očkovací proces. Informoval o tom spravodajský web BBC.

Plánom sa bude zaoberať senát

Spomenutým plánom sa teraz bude zaoberať Senát, ktorý už stihol zablokovať jednu kľúčovú otázku, a to zdvojnásobenie minimálnej mzdy v USA na 15 dolárov za hodinu.

Biden po januárovom nástupe do funkcie apeloval na jednotu demokratov a republikánov. Plán pomoci v Snemovni reprezentantov však napokon schválili iba tesne v pomere hlasov 219:212. Podobne tesný výsledok sa očakáva aj počas hlasovania Senátu, ktoré sa pravdepodobne uskutoční na budúci týždeň.

Dvetisíc dolárov na osobu

Medzi kľúčové prvky balíka pomoci patrí jednorazová finančná podpora 1400 dolárov na osobu, čo spolu s dávkou 600 dolárov schválenou v rámci nedávneho zákona na riešenie vplyvu pandémie COVID-19 zvýši hodnotu pomoci na 2000 dolárov na osobu.

Plán počíta s predĺžením výhod pre nezamestnaných do konca augusta s cieľom pomôcť viac ako 11 miliónom dlhodobo nezamestnaných. Rodičia detí do 18 rokov budú počas jedného kalendárneho roka dostávať každý mesiac pravidelné príspevky. Finančnú podporu a rôzne granty by mali dostať aj školy, univerzity, malé podniky aj miestna samospráva. Dovedna 70 miliárd dolárov by malo ísť na podporu testovania a očkovania proti koronavírusu.