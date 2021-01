Snemovňa reprezentantov schválila impeachment Donalda Trumpa

aktualizované 14. januára, 09:50

Snemovňa reprezentantov Kongresu Spojených štátov schválila impeachment, teda ústavnú žalobu, na prezidenta Donalda Trumpa za „podnecovanie vzbury“ v súvislosti s minulotýždňovými násilnými nepokojmi v Kapitole. Trump je prvý prezident USA, ktorý ústavnej žalobe čelí dvakrát.

Impeachment prešiel v pomere 232 hlasov za a 197 proti. Okrem všetkých poslancov z Demokratickej strany mal tento krok podporu aj u desiatich republikánov.

Senát rozhodne po inaugurácii

Jediná stať impeachmentu poukazuje na Trumpove opakujúce sa falošné tvrdenia o tom, že vyhral novembrové prezidentské voľby a na prejav k davu jeho podporovateľov, ktorí neskôr vtrhli do Kapitolu. Tiež cituje telefonát so štátnym tajomníkom štátu Georgia, ktorého Trump vyzval, aby „našiel“ dostatok hlasov pre jeho výhru v štáte.

O vine alebo nevine Trumpa rozhodne Senát. Podľa všetkého sa tak však stane až, keď bude v úrade Joe Biden. Líder republikánskej väčšiny v Senáte amerického Kongresu Mitch McConnell totiž avizoval, že nebude súhlasiť so zvolaním mimoriadneho zasadnutia komory pre impeachment. Znamená to, že Senát takmer určite nezasadne do 19. januára, čo je deň pred Bidenovou inauguráciou.

Nepokoje si vyžiadali päť mŕtvych

Hlasovanie o impeachmente sa odohralo presne týždeň po tom, ako dav násilných podporovateľov vtrhol do sídla Kongresu, keď počítal hlasy Zboru voliteľov, aby potvrdil volebné víťazstvo Joea Bidena.

Nepokoje si vyžiadali evakuáciu členov Snemovne reprezentantov a Senátu. Udalosti si vyžiadali päť mŕtvych. Zodpovednosť za nepokoje Trump na seba nevzal.