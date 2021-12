Sneženie v Bratislave spôsobuje problémy, meškala aj MHD a kalamitu očakávajú v celom kraji

aktualizované 9. decembra 11:40

V Bratislavskom kraji vo štvrtok očakávajú snehovú kalamitu, cestári sú v teréne a monitorujú situáciu. „V Bratislavskom kraji vo štvrtok sneží a očakávame až 25 centimetrov snehu. Už od skorých ranných hodín sú naši cestári v teréne a starajú sa o zjazdnosť ciest II. a III. triedy,“ informoval na sociálnej sieti Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Dispečing je v pohotovosti

Sypače a traktory s pluhom prioritne udržiavajú hlavné ťahy a cesty využívané autobusovou dopravou, horské úseky a úseky s nebezpečenstvom tvorenia závejov, snehových jazykov a námrazy.

Aktuálnu situáciu na cestách monitoruje správca komunikácií pomocou dispečerských stredísk. „Dispečing je v pohotovosti nielen na centrále, ale aj na strediskách Malacky, Senec, Pezinok. Na všetkých linkách sa zároveň dozviete aj o aktuálnej situácii na cestách,“ konštatuje kraj.

Meškanie MHD v rannej špičke Mestská hromadná doprava (MHD) v Bratislave vo štvrtok ráno meškala v dôsledku sneženia maximálne 15 minút. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Chlebovec. „Vzhľadom na stav komunikácií zaznamenal DPB v rannej špičke meškanie niektorých spojov maximálne do 15 minút. Približne od 7:00 do 8:50 nepremávala linka 27 pre zhoršené poveternostné podmienky, rovnaký problém nastal aj na linke 130, a to v čase od 7:45 do 8:45,“ uviedol hovorca. Dopravný podnik deklaruje, že sa na dnešné sneženie dostatočne pripravil, preto je momentálne prevádzka MHD bez obmedzení a výraznejších zdržaní. „Dopravní dispečeri DPB situáciu priebežne monitorujú a prispôsobujú výpravu spojov, a to najmä v kopcovitých oblastiach Bratislavy,“ doplnil Chlebovec.

Cesty sú zjazdné

Ako informovala hovorkyňa bratislavskej župy Lucia Forman, cesty sú aj napriek hustému sneženie zjazdné.

„Ranné sneženie vyslalo do terénu v BSK mechanizmy, ktoré zabezpečovali zhŕňanie snehu a posyp komunikácií. Aktuálna situácia na cestách je stabilizovaná. Cesty sú zjazdné, miestami mokré a miestami pokryté vrstvou kašovitého snehu,“ uviedla.

V ranných hodinách vyslali do terénu 11 sypačov, z toho dva zabezpečovali zjazdnosť horských úsekov Pezinská baba, Zochova chata a Červený kameň. „Nakoľko stále intenzívne sneží, sú všetky mechanizmy nepretržite v teréne,“ dodala.

Zimnú údržbu v BSK zabezpečuje Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a to na všetkých cestách II. a III. triedy. „Spolu je to viac ako 500 kilometrov regionálnych ciest. V prípade intenzívneho sneženia, ako dnes, vyrážajú hneď do terénu a zmierňujú následky nepriaznivého počasia,“ vysvetlil predseda BSK Juraj Droba.

Ako dodal, z dôvodu zabezpečenia zjazdnosti komunikácií sa cestári snažia cesty najskôr prepluhovať a následne posypať. „V rámci dôležitosti sú prioritne udržiavané hlavné ťahy, cesty využívané autobusovou dopravou, horské úseky a úseky s nebezpečenstvom tvorenia závejov, snehových jazykov a námrazy,“ doplnil Droba.