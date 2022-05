Snívate o záhradnom bazéne? Toto by ste mali vedieť

Letné dni sú stvorené na relax pri vode. Dopriať si ho môžete každý deň s bazénom vo vašej záhrade. Pre mnohých je záhradný bazén vykúpením počas horúcich dní po práci, kedy už energia ísť na kúpalisko je minimálna, ale osvieženie vo vode je priam žiadúce. Dnes už nadzemné bazény nie sú znakom luxusu. Nevyžadujú špeciálne terénne úpravy ani veľký priestor. Nájdete ich v mnohých veľkostiach a dizajnoch. Ponuka je naozaj pestrá, no vybrať si správny nadzemný bazén nejaký ten čas zaberie. Máme však niekoľko tipov, ktoré vám pri rozhodovaní ušetria čas a pomôžu vám zorientovať sa pri výbere.

Malý priestor pre veľké zážitky

Pri výbere zohráva najdôležitejšiu úlohu kvalita. Vytekajúce litre vody z rýchlo poškodeného bazéna dokážu pokaziť chuť na akúkoľvek ďalšiu investíciu do vodných radovánok vo vlastnej záhrade. Nadzemné bazény Marimex, Intex či Bestway sú obľúbené vďaka kvalitnému prevedeniu a dostupnosti. Finančné i priestorové nároky sú nízke. Aj na malom priestore si užijete veľa vodnej zábavy.

Pri nákupe nadzemného bazéna je dôležité si všímať:

Konštrukciu bazéna

Rozmery a hĺbku bazéna

Tvar bazéna

Typ filtrácie

TIP: Nadzemný bazén kupujete na niekoľko sezón. Neponáhľajte sa pri výbere správneho typu. Skôr, ako začnete s výberom, premyslite si, čo od neho očakávate, a koľko zaň chcete minúť. Túžite po bazéne kvôli osvieženiu, detským radovánkam, alebo si v ňom plánujete aj trochu zaplávať?

Ako si vybrať záhradný bazén?

Konštrukčné možnosti bazénov sú rôzne. Závisí od nich rozmer a tvar záhradného bazéna. Avšak pred inštaláciou každého z nich je potrebná kontrola rovnosti terénu, odstránenie kameňov a ostrých predmetov. Záhradný bazén môžete umiestniť do záhrady pri dome či chalupe, na terasu, alebo na zámkovú dlažbu. Nie je vhodný do svahovitého terénu a vyžaduje sa podložka pod bazén, ktorá zabraňuje poškodeniu odspodu.

Pre lepšiu orientáciu rozlišujeme 3 základné typy nadzemných bazénov.

Samonosný nafukovací bazén

Môžete ho poznať aj pod názvom prstencový bazén, alebo ako bazén Tampa, a je vhodný na sezónne a nie celoročné použitie. Prstenec je potrebné nafúkať a o „rast” bazénu sa už postará voda. Je vyrobený z trojvrstvovej PVC fólie, ktorá je spevnená polyesterom. Môžete naň pripojiť pieskovú i kartušovú filtráciu. Ide o okrúhly záhradný bazén s priemerom od 2,44 – 4,57 m a výškou od 0,61 – 1,22 m. Je to najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie. Pri výške bazéna sa počíta aj s prstencom, takže skutočná maximálna výška vody v bazéne je nižšia. Podobné parametre ponúka aj samostavací bazén Bestway Fast Set.

Foto: Marimex

✔️ jednoduchá inštalácia

✔️ kvalitné prevedenie

✔️ nízka obstarávacia cena

❌ prstenec je potrebné dofukovať

❌ iba kruhový tvar

Bazén s rámovou konštrukciou

Obľúbené záhradné bazény s kovovou konštrukciou nájdete okrem kruhového prevedenia aj v tvare obdĺžnika. Priemer kruhovej konštrukcie sa pohybuje od 2,44 – 4,57 m a výška od 0,76 – 1,32 m. Pre tých, ktorým je sympatickejší bazén s obdĺžnikovou konštrukciou, ponúka bazén Tahiti aj toto riešenie. Steny bazéna sú vsadené do kovového rámu, ktorý je odolný voči korózii. Vnútorné steny pozostávajú z trojvrstvovej PVC fólie, ktorá je spevnená polyesterom. K bazénu potrebujete pieskovú alebo kartušovú filtráciu. Najobľúbenejším typom je ratanový bazén Marimex Florida. Inštalácia je rýchla. Od rozbalenia bazéna môžete do 30 minút napúšťať vodu.

Foto: Marimex

✔️ rôzne dizajnové prevedenie

✔️ dostatočná veľkosť a hĺbka

✔️ výhodná cena

✔️ kruhový a obdĺžnikový tvar

✔️ rýchla montáž

❌ potreba spevniť povrch pod nohami konštrukcie

TIP na rodinný nadzemný bazén: Veľkorysý priestor na kúpanie pre celú rodinu poskytuje oválny rámový bazén Florida Premium, ktorý môžete mať až do rozmeru 6,1 x 3,05 m.

Foto: Marimex

Bazén s pevnou konštrukciou

Predstavuje typ bazéna, ktorý je vhodný na celoročnú prevádzku. Preto nie je nutné ho po sezóne odkladať. Prednosťou bazéna je stabilná a pevná konštrukcia. Steny sú vyrobené z oceľového plechu s antikoróznou úpravou. Bazén Orlando nájdete v kruhovom i oválnom prevedení. Odporúčame použiť pieskovú filtráciu, ale k dispozícii je aj kartušová. Potrebovať budete aj rebrík do bazéna.

Foto: Marimex

✔️ jednoduchá montáž a skladovateľnosť

✔️ vysoko kvalitný oceľový plech

✔️ celoročná prevádzka

❌ vyššia cena

Kruhová klasika či obdĺžnik?

Záleží predovšetkým na vašich priestorových možnostiach, kam chcete bazén umiestniť a ako vám pasuje do záhrady.

Kruhový bazén – je ideálny pre rodiny s deťmi, na hry a šantenie, no plávať v ňom nebude môcť. Oválny a obdĺžnikový bazén – je menej vyhľadávaným typom, avšak je obľúbený medzi tými, ktorí si chcú v bazéne aj zaplávať, no ocenia ho aj väčšie deti.

Akú hĺbku bazéna uprednostniť?

Kvôli tejto otázke je dôležité už na začiatku vedieť účel kúpi bazéna. Na plávanie budete potrebovať dlhší bazén s väčšou hĺbkou. Ak ho však kupujete primárne kvôli deťom a neplavcom, hĺbka by mala byť do jedného metra. Ale deti vám rýchlo vyrastú a je možné, že bazén dlho vydrží.

Kam umiestniť bazén?

Ideálnym miestom pre bazén je slnečné miesto, kde celý deň dopadajú slnečné lúče. Do úvahy vezmite aj miesto na slnenie, relaxáciu, no i miesto, kde sa na chvíľu ukryjete pred silným slnkom.

Potrebné príslušenstvo

Dôležitou súčasťou každého bazéna je bazénová filtrácia. Vďaka nej si udržíte kvalitnú čistú vodu. Výhodnou cenovou voľbou je kúpiť bazén s filtráciou. Avšak môžete si ju vybrať aj podľa svojich predstáv. Vhodná je kartušová filtrácia alebo piesková filtrácia.

Kartušová filtrácia

Prvotné náklady na ňu sú nižšie, ale je potrebné pravidelne meniť vložku. Navyše ju treba čistiť aj niekoľkokrát týždenne. Je vhodná pre bazény do objemu 5 000 litrov.

Foto: Marimex

✔️ nízka cena

✔️ jednoduché zapojenie

❌ častá výmena náplne

❌ pravidelná údržba a čistenie kartuše

Piesková filtrácia

Pre väčšie bazény potrebujete pieskovú filtráciu. Je to vyšší level filtrácie. Je výkonnejšia, prečistí až niekoľko litrov vody za jednu hodinu. Náplň sa mení jedenkrát za 2 – 3 roky. Predstavuje prirodzenejší spôsob filtrácie. Medzi najpredávanejšie druhy patria piesková filtrácia ProStar4, ProStar Plus 4 či ProStar Balls.

Foto: Marimex

✔️ lepší výkon

✔️ výmena náplne raz za 2 – 3 roky

✔️ minimálna údržba

❌ vyššia cena

Na filter do bazéna môžete pripojiť aj bazénový vysávač, solárny ohrev či UV lampu.

Schodíky do bazéna

Prekonať vysokú stenu bazéna vôbec nie je jednoduché. Slúžia na to pevné bazénové schodíky. Poriadne si pozrite výšku svojho nadzemného bazéna, aby ste mohli vybrať správne schody. Pre nižšie bazény sú vhodné bezpečnostné schody do 107 cm, pre tie vyššie nájdete bezpečnostné schodíky do 132 cm, alebo aj priamo podľa značky vášho bazéna napr. schodíky Bestway.