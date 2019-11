SNS a Smer-SD majú najpevnejšie poslanecké kluby, politológ za tým vidí oddanosť a lojálnosť

Slovenská národná strana (SNS) je jediná strana v parlamente, ktorej poslanecký klub neopustil ani jeden zákonodarca. Najsilnejšiu parlamentnú stranu Smer-SD doteraz opustil bývalý minister kultúry Marek Maďarič, mandátu, ktorý získal vo voľbách za stranu Smer-SD, sa vzdal aj bývalý prešovský župan Peter Chudík. Za neho zloží sľub náhradník na najbližšej schôdzi v závere novembra. Koalícia v parlamente stratila väčšinu po tom, ako Martin Fedor, Katarína Cséfalvayová a Peter Kresák vystúpili z poslaneckého klubu Mosta-Híd. Koaličné strany majú tak v súčasnosti 72 poslancov. Spoliehať sa musia najmä na hlasy nezaradených poslancov.

Odídenci v opozícii

Fakt, že SNS neopustil ani jeden poslanec a Smer-SD len dvaja, pripisuje politológ z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ján Ruman integrite a vnútornej kohézii týchto poslaneckých klubov.

„Je zaujímavé, že ich členovia vytrvali aj napriek vládnym a straníckym turbulenciám. Zrejme si poslanci uvedomovali, že oddanosťou a lojálnosťou voči svojmu poslaneckému klubu majú šancu byť v ňom aj v ďalšom volebnom období,“ uviedol politológ pre agentúru SITA.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) držia prvenstvo v počte odídencov. V súčasnosti má OĽaNO 10 z pôvodných 19 zástupcov, SaS 11 z 21. Po nezhodách s predsedom Richardom Sulíkom stranu SaS opustili napríklad Ľubomír Galko, Jana Kiššová, Natália Blahová, Jozef Rajtár či Vladimír Sloboda. Ľudovú stranu Naše Slovensko opustila trojica poslancov z pôvodných štrnástich.

Juraj Kolesár klub opustil v novembri minulého roka. Po dlhodobejších ideologických a názorových nezhodách klub opustil aj Ján Mora. Milan Špánik odišiel prakticky hneď po tom, ako v poslaneckej lavici nahradil Milana Mazureka, ktorého súd uznal vinným za rasistické výroky. Hnutie Sme rodina reprezentuje v parlamente deväť poslancov.

Rozpad po voľbách

„Ak sa členovia poslaneckých klubov SNS a Smer-SD javia ako príkladní a disciplinovaní straníci, nemožno to ale povedať o poslancoch, ktorí opustili opozičné subjekty, napríklad SaS alebo OĽaNO. U týchto subjektov je súdržnosť doslova katastrofálna – obzvlášť pri strane SaS,“ myslí si Ruman.

Vysvetliť to možno podľa neho straníckou politikou a ideologicko-hodnotovým prístupom predsedu SaS Richarda Sulíka.

„Je evidentné, že jeho štýl riadenia strany, komunikácie, vyjednávania a presadzovania nebol mnohým po chuti. A navyše sa Sulík za posledné roky prejavoval ako ideologicky protirečivý politik. Pri strane OĽaNO zohral podobnú rolu predseda hnutia Igor Matovič – jeho povahové vlastnosti a konfliktný prístup. Masový odlev poslancov týchto dvoch poslaneckých subjektov naznačuje, že kluby týchto strán sú vnútorné krehké a nestabilné, čo vyvoláva obavy, či rovnaký trend nemožno očakávať aj v budúcnosti,“ uviedol politológ.

Poslanecké kluby sa začali rozpadať hneď po voľbách. Keď strana Sieť vstúpila do koalície so Smerom, SNS a Mostom-Híd, trojica poslancov odišla. Medzi nimi napríklad Miroslav Beblavý, dnes líder strany Spolu. Poslanecký klub v parlamente musia tvoriť minimálne ôsmi zákonodarcovia, klub Siete tak zanikol. Piati poslanci prešli do Mosta-Híd.