SNS chce ísť do komunálnych volieb samostatne, postaví aj vlastného kandidáta na prezidenta

BRATISLAVA 9. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenská národná strana postaví vlastného kandidáta na prezidentský úrad, povedal na brífingu po rokovaní rozšíreného Predsedníctva Slovenskej národnej strany (SNS) v kaštieli Oponice predseda SNS Andrej Danko.

Na základe výsledkov novembrových volieb do orgánov samosprávy krajov podľa Danka vymenia v januári približne v desiatich okresoch okresných predsedov strany.

Minister Gajdoš vstúpil do strany

Dôvodom je, že nedokázali nominovať kandidátov do krajských volieb a nevyvíjajú takmer žiadnu aktivitu. Vedenie národniarov sa venovalo aj prípravám na obecné voľby. Danko zároveň oznámil, že do strany vstúpil minister obrany Peter Gajdoš, ktorý rezort od zostavenia vlády vyše rok a pol viedol ako nominant SNS. Po ťažkých turbulentných mesiacoch Slovenská národná strana ustála svoje pozície a časom sa ukazuje, že vo veľa veciach sme mali pravdu, konštatoval v úvode brífingu Danko.

Predseda SNS informoval, že strana postaví vlastného kandidáta na prezidentský úrad, meno však nekonkretizoval. „Akonáhle poviem meno niekoho, tak viem, čo ho čaká zajtra mediálne. Predstavujem si veľa vplyvných osobností na Slovensku, ktoré majú svoju charizmu, vek a skúsenosti a vedia byť dobrými kandidátmi na prezidenta,“ povedal Danko.

So šialencami nebudú uzatvárať koalície

Do komunálnych volieb pôjde SNS v prvom rade samostatne, keďže chce mať čo najviac vlastných zástupcov na postoch primátorov, starostov a poslancov obcí a miest. Koalíciám sa však nebude brániť tam, kde sa „musíme spojiť proti šialenstvu s politickými stranami, tam sa nebudeme brániť koalíciám. Samozrejme, že koalície s niektorými šialencami, alebo stranami, ktoré nepatria do tohto storočia, uzatvárať nebudeme“, priblížil na brífingu líder národniarov a predseda Národnej rada (NR) SR.

Danko sa na brífingu venoval aj rezortu obrany a téme straty munície z vojenských skladov. Informoval, že minister obrany Peter Gajdoš dnes vstúpil do SNS. Podľa Danka, je dobré, že rezort obrany riadi vojak. Minister obrany podľa Danka inicioval rozšírenie štátneho rozpočtu pre rezort obrany, ktoré zaistí, že stráženie vojenských skladov bude v réžii ministerstva obrany. Záujmom je minimalizovať v tejto sfére súkromné bezpečnostné služby (SBS). Danko si nemyslí, že ľudia pracujúci v SBS sú tak odborne zdatní strážiť takéto typy zariadení. SBS by mali strážiť obchody, a nie muničné sklady.

Facku vedia prijať aj dať

Ako ďalej povedal na brífingu po rokovaní rozšíreného predsedníctva SNS Danko, strana, ktorá má po sobotňajšom predsedníctve 7 400 členov, musí mať väčšiu ambíciu rásť. Pripomenul, že SNS prišla do vlády z opozície a dnes sa pohybuje okolo 9 percent. Pre SNS je podľa Danka veľká škola byť vo vláde so skúsenými politickými stranami. „Vieme facku prijať, vieme ju aj dať, ale nebudeme takú politiku robiť. Ja som sa naučil v boji s Jánom Slotom v SNS, že všetko má svoj čas,“ povedal na brífingu Danko. V politike, riadení SNS, aj národnej rady, sa podľa vlastných slov riadi tým, že „ak je niekto zlý, že to je nedostatok lásky v detstve a najlepšia pomsta je vždy pomsta v dobrom“.

Pre Slovensko podľa Danka neexistuje iná cesta ako pozitívne vnímanie, konštruktívne riešenie problémov a odborná diskusia. Ako ďalej povedal, „sme povinní vytvárať hrádzu extrémizmu, šialencom, psychopatom, ktorí by chceli riadiť štát“. Za výzvu pre rok 2020 považuje, aby štát opäť riadili strany s hodnotami a štruktúrami. Verí, že „podstatná časť národa dokáže rozlíšiť medzi tými, kto veci rozumejú a medzi tými, ktorí robia politiku len na Facebooku, medzi tými, ktorí nemajú žiadne štruktúry.“

Danko okrem skúsených koaličných partnerov reálne nevidí predsedov iných strán, ktorí nemenia zo dňa na deň svoje názory, chýba mu politická kultúra a úroveň. „Tak ako som vyhnal slotovcov zo SNS, chcem vyhnať týchto šialencov z politiky, a keď nie, tak z nej odídem,“ dodal Andrej Danko.