SNS chce minimálne dôchodky naviazať na priemernú mzdu, o podpore novely vyjednávajú so Smerom

Slovenská národná strana (SNS) chce zmeniť systém výpočtu minimálneho dôchodku.

Kým v súčasnosti je minimálny dôchodok naviazaný na životné minimum, podľa návrhu národniarov by sa mali minimálne penzie odvíjať od výšky priemerného zárobku v národnom hospodárstve.

Najnižšie dôchodky z priemernej mzdy

Najnižšie dôchodky by pri 30 odpracovaných rokoch mali dosahovať 30 až 35 percent priemernej mzdy na Slovensku. Súčasne by národniari zachovali násobenie koeficientom životného minima pri iných odpracovaných rokoch.

Na tlačovej besede o tom informoval predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. „Je neakceptovateľné, aby poctivo pracujúci ľudia dostávali minimálny dôchodok vo výške 278 eur,“ povedal.

Parametre minimálneho dôchodku chceli predstavitelia SNS podľa Bernaťáka prediskutovať s koaličnými partnermi na septembrovej koaličnej rade. Poslanci za stranu Smer-SD však už podali do parlamentu návrh novely zákona o minimálnej mzde, podľa ktorého sa najnižšie hrubé zárobky majú od roku 2021 určovať ako 60 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Národniari preto podľa Bernaťáka zvažujú, že do konca tohto týždňa tiež doručia do parlamentu novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou by sa zmenil systém výpočtu minimálnej penzie. „Ak by sme to nestihli, tak by sme to prípadne dali na ďalšiu schôdzu parlamentu,“ povedal.

Minimálnu mzdu podporia s podmienkou

SNS podľa šéfa poslaneckého klubu súhlasí s návrhom strany Smer-SD, aby minimálna mzda tvorila 60 % z priemernej mzdy na Slovensku. Tento návrh však národniari podporia len vtedy, ak poslanci za Smer-SD podporia ich návrh na nový systém výpočtu minimálnej penzie.

Minimálny dôchodok sa na Slovensku zaviedol od júla 2015. Podmienkou pre nárok na minimálny dôchodok je získanie najmenej 30 rokov dôchodkového poistenia. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, minimálny dôchodok dosahuje 136 % zo sumy životného minima, čo pre tento rok predstavuje 278,90 eura. Suma minimálnej penzie sa zvyšuje za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body a od 40 rokov o 3 percentuálne body. Napríklad pri 45 rokoch dôchodkového poistenia minimálna penzia v tomto roku predstavuje 352,80 eura. Keďže minimálne dôchodky sú v súčasnosti naviazané na životné minimum, sumy minimálnych penzií sa zvyšujú každoročne od 1. januára podľa toho, o koľko percent od začiatku júla predošlého roka stúplo životné minimum.