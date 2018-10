SNS chce presadiť zákon o osobitnom odvode za slovenské výrobky, obchodným reťazcom sa to nepáči

BRATISLAVA 3. októbra (WebNoviny.sk) – Akékoľvek dodatočné zdanenie vybranej skupiny podnikateľov podľa odvetvia, územného pôsobenia a od určitého obratu považuje Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) za diskriminačné a v rozpore s právom EÚ. Preto ak sa poslancom SNS podarí presadiť zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov, SAMO zváži, že sa obráti na orgány Európskej únie.

Dopad na výšku cien tovaru

„Sme presvedčení, že rovnako, ako to bolo v prípade Poľska a Maďarska, Európska komisia zasiahne a stopne jeho vykonanie. V Maďarsku sa dnes po zásahu EK navyše reťazce súdia so štátom o neoprávnene vybratých 1,5 mld. eur,“ upozornila SAMO.

Navrhovaný odvod sa podľa SAMO dotkne nielen veľkých reťazcov, ale celého dodávateľského reťazca.

„Podľa hospodárskych výsledkov za rok 2017 by štát vybral len od členov SAMO viac ako 100 miliónov eur, čo by mohlo vážne ovplyvniť hospodárenie niektorých reťazcov a mať dopad na ich ďalšie investície na Slovensku,“ uviedla asociácia.

Reťazce by podľa nej tieto dodatočné náklady potrebovali zohľadniť a niekde premietnuť, čo by s najvyššou pravdepodobnosťou mohlo mať negatívny dopad na výšku cien potravín a ďalšieho tovaru, ale aj samotných dodávateľov vrátane slovenských, na ktorých podporu by mal tento odvod slúžiť.

Podpora slovenských výrobkov

„Štát má k dispozícii množstvo nástrojov, vrátane 4,6 miliardy eur zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ z rokov 2014 – 2020 a ďalších 4,4 mld eur určených na roky 2021 – 2027, ako podporiť slovenských farmárov a potravinárov. Namieste je otázka, akým spôsobom sú teda tieto prostriedky využívané,“ konštatuje SAMO.

Ako dodáva, v Rakúsku, ktorým sa SNS pravdepodobne inšpirovala, fond na podporu domácich produktov nefinancujú obchodníci, ale farmári, spracovatelia, držitelia licencií a tiež je financovaný z prostriedkov EÚ.

Obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku by podľa návrhu SNS mali od budúceho roka platiť osobitný odvod vo výške 2,5 percenta z ich čistého obratu. „Distribúcia pridanej hodnoty reťazca od prvovýroby cez spracovanie potravín po predaj je značne nerovnomerná, pričom obchodné reťazce majú v dodávateľskom potravinovom reťazci dominantné postavenie z hľadiska zisku,“ uviedol predkladateľ zákona Radovan Baláž.

Podľa neho z redistribuovaných finančných prostriedkov chcú podporiť odbyt poľnohospodárskych produktov a výrobkov vyrobených v Slovenskej republike, ako aj klásť dôraz na kvalitu a bezpečnosť na domácom trhu. Slovenská asociácia moderného obchodu združuje reťazce Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, TERNO a Tesco .