SNS nechce ombudsmanku na Dúhovom pochode, cieľom organizátorov je rozloženie klasickej rodiny

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská národná strana by podľa jej podpredsedu Antona Hrnka nerada videla ombudsmanku Máriu Patakyovú a zástupcov jej úradu na pochode Dúhový Pride.

Neoliberálna genderová ideológia

Ako sa uvádza v tlačovej správe nazvanej „A. Hrnko: Opäť zvolali do Bratislavy tzv. Dúhový pochod“, ktorú poskytla agentúre SITA riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová, „sme si vedomí, že v rámci demokracie nie je možné obmedzovať právo vysloviť svoj názor a voľbu spôsobu tohto vyslovovania, ale v princípe protestujeme, ak takéto ´pochody´ podporujú štátne orgány. Sme presvedčení, že organizátori týchto vraj pochodov pýchy nereprezentujú tých, ktorí patria do komunít ´inakých´, ale že len zneužívajú existenciu týchto komunít na šírenie neoliberálnej ´genderovej´ ideológie. Cieľom tejto ideológie je podľa nášho názoru rozloženie klasickej rodiny, ktorá vždy v minulosti bola a stále je základom usporiadanej spoločnosti a stabilného štátu.“

Preto by SNS nerada videla „osoby ako pani ombudsmanku Patakyovú a zástupcov jej úradu na tomto podujatí, najmä, keď bola pani ombudsmanka zvolená do svojho úradu aj hlasmi SNS a pred voľbou nám dala záruky, že tieto ideológie nebude podporovať.“

Požiadavky proti klasickej rodine

Hrnko v tlačovej správe pripomína, že „Slovenská národná strana niekoľkokrát zdôraznila, že je tolerantná ku všetkým formám ‚inakosti‘, ktoré nie sú v rozpore platnými zákonmi Slovenskej republiky, s jej ústavou a so všeobecne platnými morálnymi normami“. To však podľa národniarov neznamená, že považujú „za opodstatnené metódy a formy organizátorov a účastníkov týchto pochodov.“ Nestotožňujú sa „najmä s požiadavkami, ktoré smerujú proti klasickej rodine, ktoré požadujú zavedenie a zrovnoprávnenie zväzkov iných párov ako zväzku muža a ženy s rodinou a najmä, ktoré si nárokujú možnosť osvojovanie detí do takýchto zväzkov.“

„Vzhľadom na to, že situácia LGBTI ľudí na Slovensku sa z ľudskoprávneho hľadiska od minulého roka nezmenila, verejná ochrankyňa práv nevidí dôvod, prečo by Dúhový Pride nemala podporiť aj tento rok,“ uvádza sa v reakcii Kancelárie verejného ochrancu práv na tlačovú správu podpredsedu SNS Hrnka. Podľa názoru ombudsmanky Márie Patakyovej treba v našej krajine na problém právneho prehliadania LGBTI komunity upozorňovať. „Práve verejná ochrankyňa práv ako nezávislý ústavný orgán má chrániť ľudské práva všetkých ľudí bez rozdielu, obzvlášť zraniteľných skupín,“ dodáva sa v reakcii, ktorú agentúre SITA poskytla Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.

Odchody mladých LGBTI ľudí do zahraničia

My nikam neodchádzame – PRIDEme je hlavné posolstvo 8. ročníka festivalu Dúhový Pride Bratislava. Organizátori občianske združenie Dúhový Pride Bratislava chcú povzbudiť všetkých členov LGBTI komunity, že má zmysel zostať na Slovensku a usilovať sa o lepší život s právnym uznaním ich partnerstiev, rodín a identity. Zároveň takto upozorňujú politikov, že sú tu a ich základné práva a slobody, na rozdiel od väčšiny štátov Európskej únie, nie sú naplnené.

„Ignorácia LGBTI ľudí zo strany vlády a štátu za posledné desaťročie spôsobila nahromadenie a vyostrenie problémov, ktorým táto komunita na Slovensku čelí. Napriek opakovaným sľubom neboli slovenskí politici schopní prijať ani najjednoduchšie právne úpravy, ktoré by zjednodušili život párom rovnakého pohlavia a ich rodinám,” informoval hovorca akcie Martin Macko. Dúhový Pride Bratislava 2018 nadväzuje na podobné sprievody vo svete, ktoré upozorňujú, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Uskutoční sa 14. júla 2018 od 13:00 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Týždeň sprievodných podujatí sa začne v pondelok 9. júla.

Ôsmy ročník akcie chce upozorniť na odchody mladých LGBTI ľudí do zahraničia, ktorí opúšťajú Slovensko preto, že tu majú výrazne horšie podmienky pre život. Považujú za nevyhnutné ukázať, že LGBTI ľudia sú súčasťou slovenskej spoločnosti, patria sem, medzi priateľov, do svojich rodín, susedstiev, pracovných kolektívov a cirkevných spoločenstiev.