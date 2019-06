SNS ponúka populistické riešenie koncesionárskych poplatkov, SaS by ich zrušila pre všetkých

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Koncesionárske poplatky považuje Ministerstvo kultúry SR za štandardný a najdemokratickejší spôsob financovania verejnoprávneho vysielania.

Uviedla to pre agentúru SITA hovorkyňa rezortu kultúry Barbora Palovičová v súvislosti s návrhom predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka, ktorý avizoval zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov od budúceho roka. Slovenská národná strana zavedením zrušenia koncesií pre dôchodcov podľa Dankových slov zároveň plní svoje sľuby, ktoré dala ešte na začiatku funkčného obdobia. „SNS od začiatku hovorí, že verejnoprávny rozhlas a televízia môžu fungovať aj bez koncesionárskych poplatkov,“ uviedol pred časom predseda národniarov.

Kľúčový prvok na zachovanie objektivity

Financovanie verejnoprávnych médií cez koncesionárske poplatky podľa rezortu kultúry „zásadne znemožňuje vznik politických vplyvov na obsah vysielania„. „Navyše, verejnoprávne médiá sú v dobe falošných informácií a šírenia nenávisti prostredníctvom internetu kľúčovým prvkom pre zachovanie plurality názorov a objektivity pre širokú verejnosť,“ dodala Palovičová. Hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková v reakcii na návrh zrušiť koncesionárske poplatky pre dôchodcov uviedla, že „RTVS dopredu nekomentuje ani sa nevyjadruje k návrhom zákonov predkladaných do Národnej rady SR„.

Zvýšiť koncesionárske poplatky sa pokúšal predošlý minister kultúry Marek Maďarič, no jeho snahu zastavila vo vláde koaličná SNS. Poslankyňa NR SR za SaS a tímlíderka pre kultúru Renáta Kaščáková priblížila, že SaS má vo svojom programe úplné zrušenie koncesionárskych poplatkov, teda nielen pre vybrané skupiny obyvateľov, ale pre všetkých.

„Ešte za vlády Ivety Radičovej sme to dokonca schválili, no po zmene vlády, ešte skôr, než náš návrh vošiel do platnosti, Smer-SD návrh zrušil. Medzičasom sme zrušenie koncesií navrhovali opätovne, a to dokonca vo veľmi jednoduchom riešení, ktoré zahŕňalo aj návrh, ako po výpadku príjmov z koncesií financovať RTVS,“ pripomenula poslankyňa, podľa ktorej koalícia len z princípu nepodporila opozičných návrh.

Populistické riešenie SNS

„Teraz SNS na konci volebného obdobia predkladá populistické riešenie, ktorým sa zalieča len jednej časti obyvateľov, pričom inú skupinu ľudí ignoruje a neponúka ani návod na to, ako nahradiť výpadok príjmov v RTVS. Tento návrh preto považujem za ďalšie neodborné a účelové gesto SNS, ktorým si chce zachraňovať svoje klesajúce preferencie,“ vyhlásila. Kaščáková je presvedčená, že zrušenie koncesií ako celku bude jedna z prvých vecí, ktorú SaS navrhne, keď bude súčasťou vlády.

Už v súčasnosti štát čiastočne vykryje straty verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) spôsobené úľavami z platenia tzv. koncesionárskych poplatkov. RTVS na kompenzáciu časti výpadku dá štát 21 381 120 eur. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov účelovo určených pre RTVS na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v dôsledku sociálneho dosahu zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS.

Spomínaný zákon začal platiť v roku 2013 a úľavy od platenia, čiastočné alebo úplné, RTVS nekompenzoval. Tvrdí to Ministerstvo kultúry (MK) SR, ktoré materiál o 21-milónovej kompenzácii pre RTVS predložilo na rokovanie vlády 21. mája tohto roka. Materiál kabinet odobril. Ako zdôvodňuje ministerstvo kultúry, pre dlhodobo nezvyšované koncesionárske poplatky sa totiž RTVS dostal do finančnej situácie, ktorú nemôže vyriešiť bez pomoci štátu. Vyše 21 miliónov eur, ktoré by RTVS mal dostať ako kompenzáciu, predstavuje pritom podľa MK SR „iba čiastočnú kompenzáciu výpadku príjmov RTVS, ktorého výška je od nadobudnutia účinnosti zákona o úhrade odhadovaná na 128 286 720 eur.“

Nedostatočné pokrytie potrieb

Základná sadzba úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS je pre domácnosť 4,64 eura mesačne. Polovicu, teda 2,32 eura mesačne, platia dôchodcovia (starobní, invalidní, vdovskí a sirotskí) a poberatelia dávky v hmotnej núdzi. Od povinnosti platiť úhradu je plne oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má v jeho domácnosti trvalý pobyt, alebo sám je ťažko zdravotne postihnutý. Zákon vymedzuje aj zamestnávateľov oslobodených od povinnosti platiť úhradu, napríklad školy, školské zariadenia, nemocnice, liečebne či hospice. „Výpadok úhrad v dôsledku sociálneho dosahu zákona o úhrade tak za šesť rokov jeho účinnosti od 1. januára 2013 predstavuje 128 286 720 eur,“ priblížilo MK SR.

Súčasné i predošlé vedenie RTVS aj Rada RTVS dlhodobo upozorňujú, že súčasný model financovania RTVS nedostatočne pokrýva jeho potreby na ďalší rozvoj, čo sa prejavuje napríklad aj v narastaní investičného dlhu, obmedzených možnostiach pre tvorbu finančných rezerv a pri výrobe vlastnej tvorby. Súčasné príjmy RTVS sú nedostatočné najmä pre výšku tzv. koncesionárskych poplatkov, ktorá sa na rozdiel od iných platieb nemenila už takmer 16 rokov. Zvýšenie financovania verejnoprávneho RTVS je súčasťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, konkrétne sa o ňom píše v časti Kultúrna politika.

Poplatky za verejnoprávnu televíziu a rozhlas sa naposledy zvýšili od 1. augusta 2003. V tom čase sa platba pre vtedajšiu Slovenskú televíziu (STV) zvýšila zo 75 korún na 100 korún a za Slovenský rozhlas (SRo) z 30 na 40 korún. Po zlúčení STV a SRo do RTVS a prechode na euro sa platby sčítali a prepočítali na súčasný základný poplatok pre domácnosti 4,64 eura mesačne.