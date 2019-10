SNS proti Smeru. Ďalší spor alebo nové divadlo?

Päť mesiacov pred voľbami sa politické strany snažia zapáčiť voličom, ako sa len dá. V parlamente čaká na schválenie niekoľko zákonov z populárnej kategórie tzv. sociálnych opatrení, ktoré v prípade ich schválenia zaťažia štátny rozpočet v budúcich rokoch. Popasovať sa s touto záťažou už bude musieť nová vláda.

Vládne strany akoby nepočítali, že budú jej súčasťou, keďže sa predbiehajú v návrhoch, ktoré síce majú zlepšiť život občanov, ale zároveň sťažia fungovanie štátu. Na zasadnutí parlamentu, ktoré sa začína v utorok 15. októbra, sa ide obchodovať s minimálnym dôchodkom a minimálnou mzdou. A čoraz častejšie počuť slová „ja tebe odhlasujem, ak ty odhlasuješ mne“.

Návrh SNS sa príliš nepozdáva

Slovenská národná strana napríklad trvá na tom, že schválenie ich návrhu na naviazanie minimálnych dôchodkov na priemernú mzdu je podmienkou toho, aby poslanci za SNS podporili novelu zákona o minimálnej mzde. „Trvám na tom, že schválenie minimálnych dôchodkov je podmienkou toho, aby sme podporili novelu o minimálnej mzde,“ otvorene vyhlásil predseda SNS Andrej Danko.

Nový spôsob stanovovania sumy minimálnych dôchodkov od SNS sa ale pozdáva len málokomu. Výhrady má aj Národná banka Slovenska, ktorej guvernérom je bývalý minister financií za Smer-SD Peter Kažimír. Podobné stanovisko má aj ministerstvo financií a rezort práce a sociálnych vecí.

Most-Híd návrhy partnerov nepodporí

Pamätáme sa na podobné obchody v minulosti, ktoré sa akoby mávnutím zázračného prútika vždy nakoniec skončili v zhode na prospech zotrvania koalície. Otázkou ostáva, či koalícia ešte potrebuje fungovať, keď krátko pred voľbami už vláda fakticky nepredkladá nové zákony. Ťažko povedať. Ale zdá sa, že boj o každého voliča je dôležitejší ako nejaký negatívny vplyv na štát.

Béla Bugár z koaličného Mosta-Híd pre portál WebNoviny.sk vyhlásil, že návrhy na minimálnu mzdu a minimálny dôchodok jeho poslanci nepodporia. „Ak pustíte uzdu koňovi, ktorý naberá rýchlosť, je veľmi ťažké ho zastaviť. Nemôžeme stále dusiť tých istých ľudí, ktorí vytvárajú hodnoty. Návrhy na minimálnu mzdu a minimálny dôchodok, ktoré by mali platiť až od roku 2021, tak to teda nie. Rozšírenie príplatkov, dovolenkových poukazov áno, ale tak bez odvodov. Jednoducho na to nemáme, nepodporíme to,“ vysvetlil rezolútne Bugár.

Opozícia je proti

Podľa šéfa KDH Alojza Hlinu treba jasne povedať, že dlhy sa dedia. „Z dôchodcov sme spravili egoistov, ktorí čakajú, koľko sa im ešte pridá a je im jedno, že tým devastujú vlastné vnúčence,“ komentoval Hlina najnovšie sociálne návrhy.

Aj Michal Truban z Progresívneho Slovenska má výhrady. „Treba si otvoriť rozpočet a pozrieť sa, ktoré opatrenia fungujú a ktoré sú iba marketingové, napríklad turistické poukazy. Chodím po Slovensku a podnikatelia tvrdia, že vďaka poukazom im sem-tam prišlo viac turistov, ale zároveň to pre nich prinieslo aj väčšiu byrokraciu.“

Predseda oslabenej SaS Richard Sulík sa chystá návrhy súčasnej koalície korigovať. „Obedy zadarmo nahradíme prídavkami na deti v tej istej sume. Vlaky zadarmo treba nahradiť obrovskými zľavami. To, čo teraz stojí päť eur, by malo stáť euro a zľavy by mali byť aj na autobusovú dopravu. Aj to jedno euro obmedzí spotrebu a nebude taká bezbrehá ako dnes, keď sú vlaky prepchaté,“ uzavrel Sulík.