SNS vyzýva premiéra Hegera, aby zastavil povinné očkovanie

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) majú vypracovať právnu analýzu, aby sa určité okruhy obyvateľov museli očkovať a aby tí, ktorí nie sú očkovaní, si platili zdravotnú starostlivosť.

Ústava je nad všetkým

Takéto šialené uznesenia môže prijať len absolútne nekompetentná vláda.

„Vláda ako na bežiacom páse porušuje ľudské práva a práva dané Ústavou. Pani Kolíková ani to neskúšajte. Ústava jasne hovorí o bezplatnej starostlivosti občanov Slovenskej republiky v oblasti zdravotníctva. Ústava jasne hovorí, že ak si platíme zdravotné poistenie, vláda nemá právo obmedziť našu zdravotnú starostlivosť. Ako to chcete urobiť bez zmeny Ústavy SR,“ dôrazne sa pýta predseda SNS Andrej Danko.

Len šialenec a človek neznalý práva môže takú úlohu prijať. Kolíková je vyštudovaná právnička a veľmi dobre musí vedieť, že Ústava SR je nad všetkým. „Ak sa nezmení Ústava, nemôžu sa meniť zákony a byť v rozpore s Ústavou SR,“ pochybuje o ich konaní predseda Danko.

Kocúrkovo ako vyšité

„Tí, ktorí pod vplyvom omamných látok spôsobia dopravnú nehodu a následne bude nutné, aby sa im poskytla zdravotná starostlivosť a možno aj obetiam, tak aj tí budú platiť. Kde to celé skončí,“ upozorňuje a dodáva, že Ústava SR jasne hovorí o nároku na bezplatnú lekársku starostlivosť. „Vláda nemá právo prijať takéto uznesenie, a preto sa obraciame aj na predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO), aby to celé zastavil,“ zdôraznil.

Takisto nie je namieste hovoriť o povinnom očkovaní, kým očkovacia látka nie je stopercentná. Veď ešte nie je isté, že tá látka je finálna a vie potlačiť všetky mutácie tejto choroby. Nejaké konzílium príjme lockdown, vláda ho len odobrí.

„Nevieme presne, kto to konzílium tvorí. Podnikatelia, ktorí sú vo vláde na čele s Borisom Kollárom (Sme rodina), akcionári lyžiarskych stredísk sa tešia, majitelia reštaurácii môžu plakať. Kocúrkovo ako vyšité. Veríme však, že takéto šialené zákony si nedovolia ani len navrhnúť, nie ešte prijať. Oni zabúdajú na to, že aj oni raz odovzdajú moc a budú zodpovední za to, ako porušovali zákony. Pán Lengvarský a pani Kolíková naozaj to ani neskúšajte,“ vyhlásil predseda SNS Andrej Danko.