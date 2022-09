Snug – tajné miestnosti plné jedinečných okamihov. Užite si ich aj vy

Legendami opradené „Snug“ miestnosti alebo salóniky írskych pubov sa otvárajú. Reč je o malých, skrytých miestnostiach s útulnou atmosférou priamo v srdci typicky rušného írskeho baru. V minulosti využívané predovšetkým osobami, ktoré na verejnosti nemohli byť videné pri konzumácii alkoholu. S limitovanou novinkou nadväzujúcou na tradíciu týchto miestností teraz prichádza Tullamore D.E.W. v špeciálnej darčekovej krabičke s typickou „whiskovkou“, čiže pohárom, z ktorého si lahodnú whisky vychutnáte najlepšie.

História utajených, ale príjemne kúzelných priestorov, ktorým v Írsku nikto nepovie inak ako „Snug“, siaha niekam do 19. storočia. V tých dobách boli írske podniky výhradne doménou mužov. Nešlo o zákon, ale o zvyklosť vtedajšej doby. V Írsku bola tiež založená miestna polícia Garda Síochána. Veľká časť ich členov bola zarytými abstinentmi. V týchto dobách nebolo nezvyčajné ani to, že barmani a majitelia pubov strážnikov v uniformách neobsluhovali a ich prítomnosť v priestoroch barov bola dokonca neprípustná.

Aj preto vznikli útulné miestnosti „Snugy“, kam príslušníci polície prichádzali v civilnom oblečení, v čase svojho voľna a tajne tu trávili čas so svojimi kolegami. Medzi „Snug people“ sa tiež radili príslušníci vyšších vrstiev, zástupcovia cirkvi, ženy a alebo tiež milenci na svojich romantických schôdzkach. Chodil sem skrátka každý, kto si chcel nerušene, ukrytý pred zrakmi ostatných, vychutnať pintu piva a pohár svojej obľúbenej írskej whisky.

„Snugy“ mali svoje pevné miesto v baroch naprieč Írskom až do konca 70. rokov dvadsiateho storočia. Vtedy začala prichádzať doba postupného uvoľňovania a liberalizácie myslenia verejnosti smerom k pitiu alkoholu spomínaných „Snug people“. A tak „Snugy“ stratili svoje pôvodné opodstatnenie. Nie je však skutočnosťou, že by z barov vymizli úplne. Dodnes ich v Írsku nájdete predovšetkým v legendárnych krčmách, a to naprieč krajinou.

Je tomu tak najmä preto, že „Snugy“ vedia svojim návštevníkom poskytnúť neuveriteľne útulnú atmosféru priamo v srdci typicky rušného írskeho baru. Je to tak trochu kúzelný pocit. Na jednej strane si uvedomujete, že ste súčasťou divokého sveta, ktorý pulzuje hneď za dverami, a na stranu druhú si môžete dosýta užívať veľkú dávku súkromia.

Využite túto výnimočnú pripomienku histórie a doprajte si s priateľmi jedinečnosť okamihu nad pohárom lahodnej whisky Tullamore D.E.W. Urobte si pohodlie a nechajte sa očariť limitovanou darčekovou edíciou Tully SNUG.

Foto: Tullamore D.E.W.

Čím je Tullamore D.E.W. výnimočná?

Číslo tri, to je tá cesta. Tri druhy whisky sa spoja v harmonickú chuť, ktorej sa nič nevyrovná. Obilná whisky dodáva sladkastú chuť. Sladová whisky zase chuť po ovocí. A írska kotlíková whiskey dodáva korenistú chuť. Následne whiskey dozrieva v troch sudoch pre hĺbku a vyrovnanosť chuti. Po dobu niekoľkých rokov zreje v tradičných sudoch, kde už zrela írska whisky, v sudoch po bourbone a v sudoch po sherry.

Veľa ocenení sa nedá prehliadať

Slávna írska Tullamore D.E.W. dávno prekročila hranice ostrovného štátu. Jej chuť jej vydobyla pevné miesto v baroch po celom svete a vďaka poctivej práci získala aj mnohé ocenenia. Či už prvú priečku na prestížnej súťaži World Whiskey Awards alebo pravidelný zisk trofeje v rámci International Spirit Challenge.

Limitovanú darčekovú edíciu Tully SNUG nájdete vo vašom obľúbenom obchodnom reťazci.

Informačný servis