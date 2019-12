So snehom je to na Vianoce bieda, za posledných 10 rokov bol v Bratislave iba raz

Počas minulých desiatich rokov bol na Vianoce sneh v Bratislave iba jedenkrát a v Oravskej Lesnej až 8-krát. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti Facebook.

Slabé so snehom je to podľa meteorológov predovšetkým na juhozápade. „Ak si stanovíme kritérium, že Vianoce sú na snehu vtedy keď aspoň jeden deň z obdobia 24. až 26. decembra má súvislú snehovú pokrývku (aspoň centimeter snehu), tak na letisku v Bratislave bol sneh v minulých 10-ich rokoch na Vianoce iba jeden krát,“ informuje SHMÚ s tým, že to bolo v roku 2012.

V Oravskej lesnej sneh mávajú

Ani vtedy to však podľa meteorológov nebolo bohviečo, pretože na zemi boli tri až štyri centimetre veľmi mokrého a zamrznutého snehu po výdatnom mrznúcom daždi. „Výrazne lepšia situácia v našom hlavnom meste ohľadne snehu na Vianoce bývala v rokoch 1989 až 2009. Sneh sme tu na Vianoce mali v jedenástich rokoch,“ píše SHMÚ.

Úplne odlišná situácia so snehom na Vianoce býva v Oravskej Lesnej v nadmorskej výške takmer 800 metrov. Počas minulých 10-tich rokov tu sneh na Vianoce chýbal iba dvakrát a počas minulých 30 rokov tu bol sneh až 25-krát.

Košice sú na tom lepšie ako Bratislava

Viac snehu ako v hlavnom meste býva podľa záznamov meteorológov aj v Košiciach. „Košické letisko malo za minulých 10 rokov na Vianoce aspoň v jednom dni sneh až 8-krát a za minulých 30 rokov mali Košice biele Vianoce 21-krát,“ píše SHMÚ.