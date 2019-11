Sociálna poisťovňa by mala ukončiť tento rok horšie, ako sa plánovalo

Sociálna poisťovňa (SP) by mala tento rok ukončiť s prebytkom takmer 531 miliónov eur. V porovnaní s plánom na tento rok je to menej o 118 miliónov eur. Celkové príjmy Sociálnej poisťovne za tento rok by mali dosiahnuť 9,1 miliardy eur a výdavky 8,57 miliardy eur. Bez zohľadnenia minuloročného prebytku v sume 666,3 milióna eur by však príjmy poisťovne mali predstavovať 8,43 miliardy eur, čo je o 135 miliónov eur menej ako výdavky. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až august tohto roka. V tomto roku už poisťovňa hospodári bez finančnej pomoci zo štátneho rozpočtu.

Očakávané príjmy

Tohtoročné očakávané príjmy poisťovne v sume 9,1 miliardy eur by mali byť oproti plánu vyššie o 92,5 milióna eur. Takmer 38 miliónov eur z toho však tvorí vyšší ako pôvodne očakávaný prebytok za rok 2018.

Od ekonomicky aktívnych osôb, teda od zamestnancov, dohodárov, či samostatne zárobkovo činných osôb by mala poisťovňa v tomto roku na odvodoch vybrať 7,89 miliardy eur, čo je v súlade s plánom na tento rok.

Príjmy Sociálnej poisťovne z dlžného poistného by mali dosiahnuť 201,1 milióna eur, teda o 13,7 milióna eur menej, ako bola plánovaná suma. Príjmy poisťovne z poistného od štátu by mali za tento rok tvoriť 292,2 milióna eur, čo je oproti schválenému rozpočtu na tento rok viac o 63 miliónov eur.

Vyššie výdavky

Celkové očakávané výdavky poisťovne by mali v tomto roku dosiahnuť 8,57 miliardy eur. Oproti plánu je to takmer o 211 miliónov eur viac. Stoja za tým najmä vyššie výdavky na vyplácanie dávok nemocenského poistenia, teda na nemocenské dávky, materské dávky a ošetrovné.

Výdavky fondu nemocenského poistenia by totiž mali byť oproti plánu vyššie o 81,4 milióna eur. Takmer o 68 miliónov eur by mali byť v porovnaní s rozpočtovanou sumou vyššie výdavky správneho fondu poisťovne, ktorý slúži na zabezpečovanie činnosti poisťovne.

Plánované výdavky by mal prekročiť aj fond poistenia v nezamestnanosti, a to o 30,6 milióna eur. O vyše 30 miliónov eur viac v porovnaní s plánom by malo ísť na vyplácanie dôchodkov.

Hospodári bez finančnej pomoci štátu

Sociálna poisťovňa dokáže hospodáriť bez finančnej pomoci štátu len v tomto roku. Už v budúcom roku by mala zo štátneho rozpočtu dostať finančnú výpomoc v sume 200 miliónov eur a v roku 2021 ďalších 100 miliónov eur.

V budúcom roku by mala poisťovňa hospodáriť s príjmami v celkovej sume 9,57 miliardy eur, z čoho by takmer 560 miliónov eur mal tvoriť prebytok z tohto roku a ďalších 200 miliónov eur spomínaná pomoc zo štátneho rozpočtu.

Bez tohtoročného prebytku a bez výpomoci od štátu by tak mala mať poisťovňa príjmy v sume 8,81 miliardy eur. Výdavky poisťovne na rok 2020 majú dosiahnuť 8,71 miliardy eur.