Sociálna poisťovňa dostane v budúcom roku od štátu finančnú pomoc dvesto miliónov eur

Sociálna poisťovňa dokáže hospodáriť bez finančnej pomoci štátu len v tomto roku. Už v budúcom roku by mala zo štátneho rozpočtu dostať finančnú výpomoc v sume 200 miliónov eur a v roku 2021 ďalších 100 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 s výhľadom do roku 2022, ktorý schválil parlament.

Od zarábajúcich vyberú viac

V budúcom roku by mala poisťovňa hospodáriť s príjmami v celkovej sume 9,57 miliardy eur, z čoho by takmer 560 miliónov eur mal tvoriť prebytok z tohto roku a ďalších 200 miliónov eur spomínaná pomoc zo štátneho rozpočtu.

Bez tohtoročného prebytku a bez výpomoci od štátu by tak mala mať poisťovňa príjmy v sume 8,81 miliardy eur. Výdavky poisťovne na rok 2020 majú dosiahnuť 8,71 miliardy eur.

Od ekonomicky aktívnych osôb, teda od zamestnancov, dohodárov, či samostatne zárobkovo činných osôb by poisťovňa mala v budúcom roku vybrať 8,27 miliardy eur, čo by malo byť o 364 miliónov eur viac ako v tomto roku.

Na podpory pôjde menej

Príjmy poisťovne z dlžného poistného majú budúci rok predstavovať 217 miliónov eur, čo je na úrovni tohto roka. Na poistnom za poistencov štátu má Sociálna poisťovňa zinkasovať 273 miliónov eur, čo je o 44 miliónov eur viac ako v tomto roku.

Na vyplácanie dôchodkov má poisťovňa v budúcom roku vynaložiť 7,62 miliardy eur, teda o 279 miliónov eur viac ako v tomto roku. Z tejto sumy by si 218,7 milióna eur mala vyžiadať valorizácia dôchodkov od 1. januára budúceho roka. Výdavky na dávky nemocenského poistenia a dávky v nezamestnanosti však majú oproti tomuto roku klesnúť.

Kým v tomto roku by výdavky na dávky nemocenského poistenia mali dosiahnuť 764,4 milióna eur, na rok 2020 by sa mali znížiť na 728,3 milióna eur. Pri výdavkoch na dávky v nezamestnanosti má ísť o pokles z tohtoročných 202 miliónov eur na 176,7 milióna eur.