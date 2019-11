Sociálna poisťovňa minie na svoju činnosť o desiatky miliónov eur viac, ako sa plánovalo

Sociálna poisťovňa by mala v tomto roku minúť na svoju činnosť 150 miliónov eur. V porovnaní s rozpočtovanou sumou na tento rok to má byť o 42,5 milióna eur viac. „Výška výdavkov zohľadňuje reálne potreby výkonu sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca poisťovne Peter Višváder.

Vplyv na výkon sociálneho poistenia

Ide podľa neho o zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z legislatívnych zmien (najmä úpravy informačných systémov), vývoja počtov zamestnancov, obnovy a rekonštrukcie budov a ďalšie faktory, ktoré majú počas celého roka v ústredí a v pobočkách Sociálnej poisťovne vplyv na výkon sociálneho poistenia.

„Vyššia suma čerpania nijako nenarušila celkový rozpočet Sociálnej poisťovne. V schválenom rozpočte na rok 2019 má programované výdavky správneho fondu v objeme 107,5 mil. eur, ale otvorená je aj možnosť čerpania tejto kapitoly až do výšky, ktorá zodpovedá tvorbe správneho fondu v zmysle zákona o sociálnom poistení,“ povedal Višváder.

Poisťovňa totiž podľa neho môže v rámci financovania správneho fondu disponovať sumou do výšky tvorby celého správneho fondu, ktorá závisí od výšky príjmov z poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Dofinancovanie nepotrebovala

Podľa zákona sa totiž správny fond poisťovne tvorí najviac vo výške 2,4 percenta z príjmov z poistného a 0,25 percenta z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

„Sociálna poisťovňa tento rok nepotrebovala dofinancovanie zo štátneho rozpočtu, ale svoje výdavky, a teda aj výdavky správneho fondu, si pokryla vo vlastnej réžii,“ dodal hovorca Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa však dokáže hospodáriť bez finančnej pomoci štátu len v tomto roku. Už v budúcom roku by mala zo štátneho rozpočtu dostať finančnú výpomoc v sume 200 miliónov eur a v roku 2021 ďalších 100 miliónov eur.

V budúcom roku by mala poisťovňa hospodáriť s príjmami v celkovej sume 9,57 miliardy eur, z čoho by takmer 560 miliónov eur mal tvoriť prebytok z tohto roku a ďalších 200 miliónov eur spomínaná pomoc zo štátneho rozpočtu.

Rok ukončí s prebytkom

Bez tohtoročného prebytku a bez výpomoci od štátu by tak mala mať poisťovňa príjmy v sume 8,81 miliardy eur. Výdavky poisťovne na rok 2020 majú dosiahnuť 8,71 miliardy eur.

Tento rok by mala poisťovňa ukončiť s prebytkom takmer 531 miliónov eur. V porovnaní s plánom na tento rok je to menej o 118 miliónov eur. Celkové príjmy Sociálnej poisťovne za tento rok by mali dosiahnuť 9,1 miliardy eur a výdavky 8,57 miliardy eur.

Bez zohľadnenia minuloročného prebytku v sume 666,3 milióna eur by však príjmy poisťovne mali predstavovať 8,43 miliardy eur, čo je o 135 miliónov eur menej ako výdavky.