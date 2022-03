Sociálna poisťovňa upozorňuje na odklad poistného, SZČO a zamestnávatelia musia zaplatiť do konca marca

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia, ktorí požiadali o odklad poistného za máj 2020, musia toto poistné zaplatiť do Sociálnej poisťovne do 31. marca tohto roka. Pri úhrade poistného za máj 2020 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 052020, použiť správny variabilný symbol pre identifikáciu platby a úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa to uviedla v tlačovej správe.

Poisťovňa v najbližších dňoch pripomenie SZČO a zamestnávateľom povinnosť uhradiť odložené poistné za máj 2020 do konca tohto mesiaca aj e-mailom. Upozornenia dostanú tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj mailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, a teda eviduje ich mailový kontakt.