Sociálne zabezpečenie sa v prípade brexitu nebude meniť, minimálne do konca prechodného obdobia

Na ochrane sociálneho zabezpečenia sa ani v prípade tvrdého brexitu do konca roka 2020 prakticky nič nezmení. Britská vláda sa zaviazala, že dovtedy bude pokračovať ochrana sociálneho zabezpečenia na takom stupni ako doteraz. Ministerstvo zahraničných vecí o tom informuje vo svojej brožúre.

Uverejnili ju na svojej facebookovej stránke, poskytujú v nej rôzne informácie o tom, ako sa odchod Veľkej Británie z EÚ bez dohody dotkne rôznych aspektov života, napríklad školstva či zdravotného zabezpečenia.

Slováci, ktorí v Spojenom kráľovstve pracujú, budú mať nárok na započítanie odpracovanej doby do nároku na všetky dávky, vrátane dôchodku, a budú mať oprávnenie poberať všetky príslušné dávky za rovnakých podmienok ako britskí občania. Tými dávkami sú podpora v nezamestnanosti, materská dávka či prídavky na dieťa.

„Dôchodky, ale aj ostatné vyplácané dávky, ktoré sú exportovateľné, budú vyplácané aj v prípade, že sa rozhodnú žiť v inom členskom štáte EÚ,“ uvádza sa v brožúre.

Nárok na peňažnú dávku

„Občania SR si zachovajú svoje právo na sociálne a zdravotné zabezpečenie, dôchodky a iné dávky sociálneho zabezpečenia, a ak majú nárok na peňažnú dávku z jedného členského štátu, budú ju môcť získať aj v prípade, že sa rozhodnú žiť v inom členskom štáte,“ píše sa v dokumente.

Súčasne platné ustanovenia sociálneho zabezpečenia sa budú aj naďalej týkať občanov EÚ a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva v cezhraničných situáciách sociálneho zabezpečenia, ktoré zahŕňajú Spojené kráľovstvo a aspoň jeden členský štát, a to minimálne do konca prechodného obdobia.

„V praxi to potom znamená, že do konca prechodného obdobia – 31. december 2020, sa stav v súvislosti so zdravotným a sociálnym zabezpečením nezmení,“ uviedlo ministerstvo.

Dohoda s EÚ

Riziko odchodu Veľkej Británie bez dohody upravujúcej vzťahy s Európskou úniou vzrástlo po nástupe Borisa Johnsona do kresla premiéra. Johnson patrí k zástancom brexitu, aj tvrdého. Vyrokovanú dohodu s EÚ nepovažuje za dobrú.

Dohodu okrem neho odmieta aj britský parlament. Referendum o vystúpení sa konalo koncom júna 2016. Spojené kráľovstvo malo pôvodne odísť 29. marca 2019, momentálne platí ako dátum odchodu 31. október.