Sociálnej poisťovni chýbali peniaze na materské dávky aj ošetrovné, pomohol rezervný fond

Vo fonde nemocenského poistenia Sociálnej poisťovne (SP), z ktorého sa vyplácajú nemocenské dávky, materské dávky a ošetrovné, aj v minulom roku chýbali peniaze. Príjmy tohto fondu totiž vlani dosiahli 723 miliónov eur a výdavky 759,7 milióna eur.

Vykryli z prebytku

Finančné prostriedky na vyplácanie dávok nemocenského poistenia poisťovňa vykryla z prebytku tohto fondu za rok 2018 v sume 62,9 milióna eur a 17 miliónov eur do nemocenského fondu prišlo z rezervného fondu solidarity. Vyplýva to zo správy o hospodárení SP za rok 2019.

Rezervný fond Sociálnej poisťovne, ktorý slúži na vykrývanie nedostatku prostriedkov v základných fondoch sociálneho poistenia, tak poisťovňa využila na pomoc nemocenskému fondu druhý rok po sebe.

V roku 2018 išlo z rezervného fondu poisťovne do nemocenského fondu 20 miliónov eur. Do roku 2017 sa pritom rezervný fond poisťovne využíval len na finančnú výpomoc dôchodkovému fondu a prebytky z nemocenského fondu smerovali takisto do deficitného penzijného fondu.

Poisťovni stúpli výdavky

Výdavky fondu nemocenského poistenia vlani medziročne stúpli o 98,4 milióna eur na 759,7 milióna eur. Postarali sa o to najmä vyššie výdavky na nemocenské dávky pri dočasnej práceneschopnosti, ktoré oproti roku 2018 vzrástli o 49,8 milióna eur a vyššie výdavky na materské dávky, ktoré išli medziročne nahor o 46 miliónov eur.

V porovnaní so schváleným rozpočtom poisťovne na rok 2019 boli výdavky fondu nemocenského poistenia vyššie o 69,3 milióna eur. „Najvyššie prekročenie výdavkov bolo na dávke materské o 42,4 milióna eur najmä z dôvodu vyššej priemernej mesačnej výšky dávky a vyššieho počtu poberateľov dávky ako bolo zapracované v schválenom rozpočte na rok 2019,“ uvádza sa v správe o hospodárení poisťovne za vlaňajšok.

Materskú dávku dostávalo vlani priemerne mesačne 34,6 tisíca osôb, čo bolo o 2,9 tisíca poberateľov tejto dávky viac, ako sa predpokladalo v rozpočte poisťovne na rok 2019.