Sociálnej poisťovni pomôže štát v najbližších troch rokoch sumou viac než dve miliardy eur

Sociálna poisťovňa by mala budúci rok hospodáriť bez finančnej pomoci od štátu. V roku 2024 by už však mala vláda pomôcť poisťovni sumou 1,2 miliardy eur a v roku 2025 čiastkou 1,4 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025, ktorý v piatok schválila vláda. „Výška transferu zo štátneho rozpočtu zohľadňuje nevyhnutnú technickú rezervu finančných prostriedkov pre zachovanie platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne,“ uvádza sa v materiáli.

Sociálnej poisťovni v budúcom roku výrazne stúpnu príjmy a výdavky, od zamestnancov a SZČO dostane miliardy eur

V budúcom roku by mala poisťovňa hospodáriť s príjmami v celkovej sume 11,9 miliardy eur, z čoho by 1,14 miliardy eur mal tvoriť prebytok z tohto roku. Bez tohtoročného prebytku by tak mala mať poisťovňa príjmy vo výške 10,76 miliardy eur. Výdavky poisťovne na rok 2023 majú dosiahnuť 11,08 miliardy eur. Od ekonomicky aktívnych osôb, teda od zamestnancov, dohodárov, či samostatne zárobkovo činných osôb by poisťovňa mala v budúcom roku vybrať 10,1 miliardy eur.