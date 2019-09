Sociálny výbor odobril novelu o sociálnom poistení, dôchodkový vek ľudí bude priamo v zákone

Parlamentný výbor pre sociálne veci odporučil plénu parlamentu schváliť poslanecký návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorým sa konkretizujú podmienky ústavného zastropovania veku odchodu do dôchodku.

Schválili pripomienky ministerstva

Poslanci schválili viaceré pozmeňujúce návrhy od poslanca NR SR Ľubomíra Vážneho (Smer-SD), ktoré vychádzajú z pripomienok a odporúčaní ministerstva práce a sociálnych vecí. Vek odchodu do dôchodku sa má pre všetkých ľudí stanoviť priamo v prílohe zákona, a to podľa ročníka narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí.

Strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov sa má uplatňovať na mužov a bezdetné ženy, ktorí sa narodili v roku 1966 a neskôr. Mužom a bezdetným ženám sa tak bude dôchodkový vek zvyšovať do roku 2030.

Hranica penzijného veku 63,5 roka sa má týkať žien s jedným dieťaťom, ktoré sa narodili v roku 1964 a neskôr. Limit na dôchodkový vek na úrovni 63 rokov sa má vzťahovať na ženy s dvomi deťmi, narodené v roku 1961 a neskôr.

Strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roka sa bude týkať žien s tromi a štyrmi vychovanými deťmi, ktoré sa narodili v roku 1962 a neskôr a žien s piatimi a viac deťmi, ktoré sa narodili v roku 1965 a neskôr.

Vypustí sa tzv. dôchodkový automat

V prílohe k zákonu má byť tiež uvedený znížený dôchodkový vek pre mužov, ktorí vychovali deti, a to pre prípady, kedy nemožno výchovu týchto detí zohľadniť žene. Takáto situácia by nastala napríklad vtedy, ak žena zomrie pred dovŕšením dôchodkového veku. Zo zákona by sa malo vypustiť terajšie určovanie dôchodkového veku prostredníctvom tzv. dôchodkového automatu, teda podľa rastúcej priemernej strednej dĺžky života.

„Takto určený dôchodkový vek by sa ustanovoval iba pre zúženú skupinu poistencov (muži a bezdetné ženy) počas krátkeho, Ústavou Slovenskej republiky limitovaného obdobia, od roku 2024 do roku 2029,“ uviedol poslanec Vážny.

Pozmeňujúci návrh rieši aj situáciu žien, ktoré odišli alebo ešte len odídu do predčasnej penzie pred 1. januárom budúceho roka a pri stanovení dôchodkového veku sa im nezohľadnila, resp. nezohľadní výchova dieťaťa. V týchto prípadoch Sociálna poisťovňa sama z úradnej povinnosti nanovo určí dôchodkový vek týchto žien a zníži ho adekvátne počtu vychovaných detí.

„To znamená, že týmto poistenkyniam sa skráti obdobie od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, za ktoré sa im znižovala suma predčasného starobného dôchodku, čím sa im zvýši suma predčasného starobného dôchodku,“ objasnil rezort práce a sociálnych vecí. Nárok na vyšší predčasný dôchodok vznikne týmto ženám spätne k 1. januáru 2020.

Podmienky výchovy dieťaťa

Ako podmienky výchovy dieťaťa, za ktorých žene vznikne nárok ísť skôr do dôchodku, navrhujú poslanci za Smer-SD a SNS osobnú starostlivosť o dieťa najmenej 10 rokov, či najmenej päť rokov, ak sa žena začala o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa.

Podmienka výchovy dieťaťa má byť splnená aj vtedy, ak sa žena starala o dieťa od jeho narodenia do jeho úmrtia, ak dieťa zomrelo po dovŕšení šiestich mesiacov.

Uznané budú aj prípady, ak sa žena osobne starala o dieťa najmenej posledné tri roky pred dovŕšením jej dôchodkového veku. Môže ísť pritom nielen o vlastné dieťa, ale aj dieťa osvojené, či dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.