Tisíckam penzistov sa zrejme zvýšia dôchodky v priemere o 45 eur

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Parlamentný výbor pre sociálne veci v utorok odporučil plénu Národnej rady SR schváliť návrh novely zákona o sociálnom poistení. Podľa tohto návrhu sa má približne 101 tisíc penzistom od začiatku budúceho roka zvýšiť ich starobný dôchodok. Ide o tzv. starodôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa (SP) priznala ich penziu pred 1. januárom 2004.

Zhruba 88 tisíc penzistom má ísť suma dôchodku nahor v priemere o 45 eur a zvyšným 13 tisíc dôchodcom, ktorým poisťovňa priznala dôchodok pred 1. októbrom 1988, sa má penzia zvýšiť o pevnú sumu 25,50 eura. Pevnú sumu zvýšenia dôchodku ministerstvo práce u týchto dôchodcov navrhuje vzhľadom na to, že SP chýbajú záznamy o zárobkoch ľudí spred októbra 1988.

Celkovo je na Slovensku 451-tisíc penzistov

Poslanec NR SR za Smer-SD Jozef Burian počas rokovania výboru upozornil na to, že novelou zákona sa vyrieši jedna nespravodlivosť a založí sa druhá. Poukázal na to, že ľudia, ktorí odišli do dôchodku po 31. decembri 2003 a pred týmto dátumom zarábali podpriemerne, majú od roku 2004 nižší dôchodok, ako by ho mali do konca roka 2003.

Od roku 2004 sa totiž podľa Buriana zaviedol zásluhovejší dôchodkový systém, podľa ktorého majú ľudia s podpriemerným príjmom nižšie penzie, než aké by mali do konca roka 2003. “Týmto zákonom nikoho nepoškodzujeme,” reagoval na svojho bývalého štátneho tajomníka minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.

Starobný dôchodok sa bude prepočítavať len tým starodôchodcom, ktorí vďaka uplatneniu pravidiel platných od 1. januára 2004 získajú vyšší dôchodok, ako majú v súčasnosti. Celkovo je pritom na Slovensku približne 451 tisíc penzistov, ktorým SP priznala dôchodok pred 1. januárom 2004. Nové pravidlá výpočtu dôchodku, ktoré sa zaviedli od 1. januára 2004, by totiž nepriniesli vyššiu penziu pre všetkých starodôchodcov. Na zvýšenie penzie starodôchodcov by malo v roku 2018 smerovať približne 50 mil. eur.

Odobrili aj novelu o kolektívnom vyjednávaní

Sociálny výbor odobril aj vládny návrh novely zákona o kolektívnom vyjednávaní. Od začiatku septembra tohto roka by sa mala opäť začať uplatňovať legislatíva, ktorá možní rozširovať záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia. Navrhovaná novela zákona reaguje na nález Ústavného súdu SR z marca minulého roka, podľa ktorého bola pôvodná novela zákona o rozširovaní záväznosti KZVS protiústavná.

Ústavnému súdu SR sa nepáčilo, že pri tzv. fakultatívnej extenzii rezort práce a sociálnych vecí podľa vlastnej úvahy môže, ale aj nemusí rozhodnúť o extenzii KZVS. “Vo väzbe na predmetný nález navrhovaná právna úprava nemá fakultatívnu povahu,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Podľa navrhovanej novely zákona majú mať zmluvné strany KZVS právo oznámiť, že uzatvorili reprezentatívnu KZVS, ktorá má mať účinky aj na iných zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia, v ktorom je reprezentatívna.

“V nadväznosti na to, ak sú splnené podmienky reprezentatívnosti, ministerstvo oznámi uzatvorenie reprezentatívnej kolektívnej zmluvy v Zbierke zákonov SR,“ objasňuje ministerstvo práce. Na to, aby sa k splneniu podmienok reprezentatívnosti mohli vyjadriť aj reprezentatívne združenia zamestnávateľov a zamestnancov, ministerstvo zriadi tripartitnú komisiu, ktorej môžu tieto združenia predložiť svoje stanovisko.