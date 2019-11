V tureckom Istanbule v nedeľu nabúral šofér autobusu do zastávky, na ktorej čakali desiatky ľudí. Následne sa snažil z miesta činu ujsť a zaútočil nožom na ľudí, ktorí mu chceli v úniku zabrániť. Tridsaťtriročného šoféra zatkli krátko po tom, ako skočil do mora a pokúšal sa zachrániť plávaním. Trinásť ľudí pri jeho vyčíňaní utrpelo zranenia, informujú turecké médiá. Medzi zranenými sú aj traja Iránci a dve deti. Nie je zatiaľ jasné, či šofér do zastávky nabúral zámerne, alebo omylom.